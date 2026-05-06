В Бурятии освободили от наледи путепровод в микрорайоне Мостовой

Специалисты комбината по благоустройства Улан-Удэ освободили путепровод под железной дорогой в микрорайоне Мостовой. Он расположен на расстоянии 33 километров (по прямой), но является частью города.

Каждый год там промерзает русло местного ручья. Соответственно, вода выходит под путепровод железной дороги. Дорога подтапливается, что затрудняет движение автотранспорта.

«Сегодня сотрудники мостовой службы КБУ вручную пропиливают лед, убирают наледь. В результате проезд в путепроводе стал возможен», - прокомментировали на предприятии.