Общество 06.05.2026 в 12:55

В Бурятии освободили от наледи путепровод в микрорайоне Мостовой

Каждый год там подтапливает проезд
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии освободили от наледи путепровод в микрорайоне Мостовой
Фото: комбинат по благоустройству

Специалисты комбината по благоустройства Улан-Удэ освободили путепровод под железной дорогой в микрорайоне Мостовой. Он расположен на расстоянии 33 километров (по прямой), но является частью города.

Каждый год там промерзает русло местного ручья. Соответственно, вода выходит под путепровод железной дороги. Дорога подтапливается, что затрудняет движение автотранспорта.

«Сегодня сотрудники мостовой службы КБУ вручную пропиливают лед, убирают наледь. В результате проезд в путепроводе стал возможен», - прокомментировали на предприятии.

Теги
путепровод мостовой

Все новости

В Бурятии освободили от наледи путепровод в микрорайоне Мостовой
06.05.2026 в 12:55
МегаФон усилил 4G в Прибайкальском районе Бурятии
06.05.2026 в 12:52
Глава Бурятии встретился с жителями Заиграевского района
06.05.2026 в 12:14
Житель Бурятии нашёл рюкзак у подъезда и потратил почти 20 тысяч на спиртное
06.05.2026 в 12:03
В Улан-Удэ мать обманом получила детские пособия на 2 миллиона рублей
06.05.2026 в 12:00
В Иволгинском районе Бурятии откроется пункт техосмотра транспорта
06.05.2026 в 11:34
В больнице Улан-Удэ у 60-летнего пациента украли куртку и сапоги
06.05.2026 в 11:25
В Улан-Удэ отремонтируют трамвайные пути на улице Бабушкина
06.05.2026 в 11:15
Начальная цена контракта на достройку Третьего моста в Улан-Удэ составила 5,5 млрд
06.05.2026 в 11:13
Забота о чужой машине обернулась для жителя Бурятии колонией строгого режима
06.05.2026 в 11:06
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
Житель Бурятии нашёл рюкзак у подъезда и потратил почти 20 тысяч на спиртное
Свое имущество у дома оставила забывчивая жительница Северобайкальска
06.05.2026 в 12:03
В Иволгинском районе Бурятии откроется пункт техосмотра транспорта
Техосмотр будут проводить с участием представителей ГАИ
06.05.2026 в 11:34
В больнице Улан-Удэ у 60-летнего пациента украли куртку и сапоги
Вора нашли в соседней палате медучреждения
06.05.2026 в 11:25
В Улан-Удэ отремонтируют трамвайные пути на улице Бабушкина
Работы будут идти по ночам
06.05.2026 в 11:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru