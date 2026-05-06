Общество 06.05.2026 в 13:25

В селе в Бурятии появился свой символ Вечного огня

Звезду Памяти установили по просьбе родителей погибшего бойца СВО
Текст: Карина Перова
Фото: администрация Кяхтинского района

В селе Кудара-Сомон Кяхтинского района Бурятии в преддверии 81-й годовщины Великой Победы появился свой символ Вечного огня. Накануне Звезду Памяти зажгли на местном мемориале Победы и Аллее Славы героев СВО.

Звезду изготовили и доставили по просьбе родителей погибшего бойца Максима Жаркой. Почетную миссию выполнил председатель РОО «Союз семей военнослужащих РБ», ветеран боевых действий Равиль Гильмуллин.

«Этот огонь – дань уважения нашим дедам и прадедам, сокрушившим фашизм, и одновременно – знак памяти о современных героях-земляках, отдавших свои жизни в ходе специальной военной операции», - прокомментировали в райадминистрации.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
