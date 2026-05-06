МегаФон усилил 4G в Прибайкальском районе Бурятии

МегаФон построил в сёлах Мостовка и Зырянск в Прибайкальском районе современное телеком-оборудование, чтобы жители пользовались сигналом собственных станций связи, а не сигналом из соседних поселений, как было ранее.Как сообщили в пресс-службе компании, на оборудовании использовали низкочастотный и среднечастотный диапазоны LTE. Такое сочетание частот позволяет обеспечить не только широкую зону покрытия, охватывающую весь населённый пункт и прилегающие территории, но и высокую пропускную способность сети. Это означает, что даже при одновременном подключении большого числа пользователей качество связи остаётся высоким. Стабильность соединения также выросла: связь не прерывается в часы пик.