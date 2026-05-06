Мать из Бурятии не могла получить извещение о признании сына пропавшим без вести

Накануне в Заиграевском районе состоялся межведомственный прием граждан под руководством уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой. В мероприятии приняли участие военный комиссар района Юрий Титов, руководитель филиала Госфонда «Защитники Отечества» Илья Михалев, представитель Верхнеудинской Коллегии адвокатов Светлана Будаева.

Адресную консультационную помощь получили 23 жителя района, в том числе члены семей участников СВО. Так, к омбудсмену обратилась мать военнослужащего, которая с апреля не могла получить извещение о признании сына пропавшим без вести. Вопрос решился на месте: Юлия Жамбалова поговорила по телефону с командованием воинской части. После этого женщине предоставили нужный документ.

Мать еще одного бойца оказалась в тяжелой жизненной ситуации. Она – инвалид I группы, нуждается в трансплантации органов и воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Женщина попросила перевести сына в воинскую часть, дислоцированную в Заиграевском районе, чтобы тот ей помогал. Уполномоченный взяла этот вопрос под личный контроль.

«Также на рассмотрение принято обращение военнослужащего по факту неполучения денежного довольствия за период участия в СВО с октября по декабрь 2025 года. Уполномоченным инициировано взаимодействие с воинской частью для восстановления прав заявителя и обеспечения положенных выплат», - заключили в приемной Юлии Жамбаловой.