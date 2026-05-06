Общество 06.05.2026 в 16:45
Жителям Октябрьского района Улан-Удэ отключат холодную воду
Отключение планируется 7 мая
Текст: Елена Кокорина
МУП «Водоканал» предупредил об отключении холодного водоснабжения в Октябрьском районе Улан-Удэ. 7 мая без воды останутся жители трех домов на улице Ключевская.
Отключение связано с проведением плановых работ по замене запорной арматуры Д-150 мм. на водопроводной сети Д-150 мм по адресу ул. Ключевская 2в. Работы будут проводиться с утра до вечера, соответственно воды не будет с 9 до 18 часов.
Список тех, кто останется без воды на весь день, смотрите в фото новости.
Телефон диспетчерской службы МУП «Водоканал»: 44-00-00, 44-10-33.
