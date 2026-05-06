Происшествия 06.05.2026 в 17:00

В Бурятии мать четверых детей зарезала сожителя из-за разбитой машины

Мужчина оскорблял женщину и хватал за руки, а в ответ получил удар ножом в грудь
Текст: Станислав Сергеев
В Джидинском районе многодетная мать убила своего гражданского мужа. Причина - повреждённый автомобиль.

Вечером 21 ноября 2025 года женщина и её сожитель распивали спиртное вместе с гостями. Она упрекнула мужчину за то, что он в очередной раз разбил машину - перед этим он повредил две автомашины, одну из которых пришлось продать, а вторую чинили за деньги его матери. В ответ мужчина начал оскорблять её, назвал переживания «из-за какой-то жестянки», схватил за руки. Освобождаясь, женщина уронила его на пол, схватила нож, села сверху и нанесла один удар в левую часть грудной клетки. Мужчина скончался на месте.

На момент конфликта оба были пьяны. В крови погибшего обнаружили 4,1 промилле алкоголя - это очень сильное опьянение.

У женщины остались четверо детей, один из них инвалид. Защита настаивала: убивать она не хотела, просто защищалась от агрессии, а один удар ножом не доказывает умысла на убийство. Адвокат просил переквалифицировать дело на умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлёкшее смерть, и отсрочить наказание до 14-летия младших детей.

Сам погибший, по словам знакомых, в трезвом состоянии был спокойным, но в пьяном мог буянить.

Суд первой инстанции, а затем и Верховный суд Бурятии, куда подали апелляции осуждённая и её защитник, посчитали иначе. Удар ножом в область грудной клетки, где находятся сердце и лёгкие, нанесённый с силой и повредивший аорту, говорит о прямом умысле на убийство. Тот факт, что женщина после случившегося вызвала скорую, на квалификацию не влияет - смерть наступила мгновенно.

Суд учёл, что поводом для преступления стало противоправное поведение погибшего, а также то, что у женщины четверо детей, включая ребёнка-инвалида, и она активно помогала следствию. Эти обстоятельства смягчили наказание, но не изменили его суть: 7,5 лет колонии общего режима. Детей оставили под опекой бабушки. В отсрочке наказания отказали.

Фото: «Номер один»

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
