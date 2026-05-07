Иркутск траванули красноярские промышленные предприятия

Ученые географического факультета Иркутского государственного университета сообщили, что в апреле в атмосфере Иркутска были зафиксированы следы промышленных выбросов, перенесенных воздушными массами с территории Красноярского края. Об этом сообщает АиФ. Причиной ухудшения качества воздуха стали сильные западные и северо-западные ветры.По данным специалистов, в городе неоднократно фиксировались превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Особенно высокая концентрация диоксида серы наблюдалась с 10 по 24 апреля во время продолжительного похолодания и усиления ветра на большой высоте. Также в атмосфере отмечались превышения по диоксиду азота и мелкодисперсным частицам PM2.5 и PM10. Даже снегопады не смогли существенно снизить уровень загрязнения.Ситуация улучшилась только к концу апреля после сильных дождей, которые принесли почти половину месячной нормы осадков и очистили атмосферу города.Фото: Номер один