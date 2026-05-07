Мэр Улан-Удэ поручил исключить стихийные точки «с коробок»

«Бабушки должны спокойно торговать своей продукцией»: в связи с началом сезона реализации ранних овощей и зелени мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил упорядочить уличную торговлю.

«Начинается летний сезон. Необходимо создать условия для комфортной и безопасной продажи продукции, исключив стихийные точки «с коробок», чтобы бабушки могли спокойно стоять, чтобы они торговали своей продукцией за красивыми прилавками, централизовано», – сказал Игорь Шутенков на планерном совещании.

По словам председателя комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрия Ткачева, работа в этом направлении уже ведется. Ранее организовали торговую зону на улице Краснофлотская, аналогичная площадка действует на Элеваторе.

В ближайшее время оборудуют место в районе улицы Терешковой. Специалисты продолжат работу по расширению и обустройству торговых мест.

Всего на сегодняшний день в городе определено 18 специализированных зон для сезонной торговли. Адреса в карточках: