В Монголии построят первую с 1983 года теплоэлектростанцию

Официально дан старт проекту строительства пятой теплоэлектростанции (ТЭЦ-5), имеющей стратегическое значение для обеспечения энергетических и тепловых потребностей Улан-Батора. Станция будет построена на площадке золоотвала ТЭЦ-2 на территории столичного района Баянгол. Проектная мощность составит 300 МВт электроэнергии и 340 Гкал/ч тепловой энергии. Как сообщает портал «Монцамэ» мэр Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатар отметил, что в 2024 году были введены в эксплуатацию электростанция “Буурулжуут” мощностью 300 МВт и электростанция с аккумуляторным хранилищем “Багануур” мощностью 50 МВт. Пятая теплоэлектростанция будет построена в рамках государственно-частного партнёрства и введена в эксплуатацию в 2028 году.В текущем году в столице планируется реализация ряда проектов, включая ТЭЦ-5, эко-промышленный парк «Эмээлт», электростанции «Дамбадаржаа» и «Дэнжийн мянга», газовые станции, мусоросжигательные заводы с выработкой электроэнергии, а также электростанцию города Хунну. Будет продолжена реализация крупных проектов, направленных на снижение загрязнения воздуха и транспортной нагрузки, а также на повышение качества жизни граждан.С вводом в эксплуатацию ТЭЦ-5 станет возможным обеспечение электроэнергией до 100 тыс. домохозяйств и тепловой энергией более 40 тыс. домохозяйств. Общий объём инвестиций в проект составляет 658,6 млн долларов США, из которых 80% приходится на частного партнёра-инвестора и 20% — на государство. В целях финансирования проекта на внутреннем финансовом рынке выпущены облигации на сумму 200 млрд тугриков.С момента ввода в эксплуатацию ТЭЦ-4 в 1983 году в стране на протяжении 43 лет не осуществлялось строительство теплоэлектростанций. ТЭЦ-5 будет использовать отечественные угольные ресурсы с применением современных эффективных и экологически более чистых технологий, что позволит существенно снизить уровень загрязнения воздуха.Фото: Номер один