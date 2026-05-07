В Улан-Удэ летом ужесточат контроль за движением большегрузов

В преддверии летнего сезона мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал ряд поручений по организации работы с тяжеловесным транспортом. Градоначальник подчеркнул, что полностью перекрывать город для большегрузов не планируется – доставка материалов на стройки продолжится. Однако, необходима чёткая регламентация их передвижения.– Нужно провести анализ организационных моментов. Ранее по перегрузке с большими машинами не было системной работы. Взять тот же Горьковский переезд – там устроили стихийную выставку. Необходимо переговорить с бизнесом и определить легальные площадки, – отметил Игорь Шутенков на планерном совещании.Особое внимание мэр уделил летним перевозкам: в жаркую погоду движение большегрузов по асфальтовым дорогам должно быть ограничено.Напомним, в Улан-Удэ с 1 июля по 31 августа вводится временный запрет на проезд тяжеловесных машин по городским дорогам при дневной температуре выше +32 градусов. Такая мера позволяет сохранить дорожное полотно от разрушения в жару.За нарушение правил проезда предусмотрены административные санкции: для водителей – штраф до 2 250 рублей; для должностных лиц – до 15 000 рублей; для юридических лиц – до 150 000 рублей.