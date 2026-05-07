Трактор стал причиной крупнейшего пожара в Забайкалье

5 мая 2026 года в Борзинском округе Забайкальского края произошел крупнейший пожар этого года, охвативший 8 тысяч гектаров степной растительности. Об этом сообщает «Чита.ру» со ссылкой на телеграмм-канал правительства Забайкалья. Причинами пожара стали искры из выхлопной трубы трактора, не оборудованного пламегасителем. Виновник инцидента был установлен благодаря использованию беспилотника.Пожар начался в 15 километрах восточнее села Ключевское. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился, перекинувшись на территорию Забайкальского округа. Для ликвидации возгорания были задействованы значительные силы МЧС, добровольные пожарные, сотрудники поисково-спасательного отряда, Забайкалпожспас, Забайкаллесхоз, администрация округа, работники фермерского хозяйства. Тушение пожара заняло 10 часов. Владелец трактора сам признал свою вину, пояснив, что причиной возгорания стали искры из выхлопной трубы.Этот инцидент подчеркивает важность соблюдения противопожарного режима, который действует на территории Забайкальского края с 30 марта. В рамках режима запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность, проводить пожароопасные работы.Власти Забайкальского края активно используют беспилотники для мониторинга пожарной обстановки и выявления нарушителей. С начала сезона было закуплено более 25 дополнительных БПЛА. Ранее с помощью дронов уже было выявлено семь нарушителей и один поджигатель в Красночикойском округе. В крае сформировано 48 мониторинговых групп, оснащенных операторами БПЛА, сотрудниками лесничеств и полицейскими.Фото: нейросеть