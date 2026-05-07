Экономика и бизнес 07.05.2026 в 12:12

В Бурятии приступят к возведению пятизвездочного комплекса на Байкале

Общая стоимость проекта составит 11 миллиардов рублей
Текст: Карина Перова
Фото: канал в МАКС Алексея Цыденова

Накануне, 6 мая, глава Бурятии Алексей Цыденов провел выездное совещание с инвесторами ОЭЗ «Байкальская Гавань» – компанией «Космос Отель Байкал» и основателем АФК «Система» Владимиром Евтушенковым.

Руководитель региона сообщил, что компания получила заключение госэкспертизы на создание пятизвездочного природно-оздоровительного комплекса на территории участка «Бухта Безымянная». Организация планирует приступить к строительным работам.

«Развитие туризма – наш приоритет, это источник доходов для наших жителей», - прокомментировал Алексей Цыденов.

Ранее сообщалось, что общая стоимость проекта составит 11 миллиардов рублей. Предусмотрено создание 360 номеров уровня Luxury, 30 дуплексов и 35 гостиничных коттеджей.

Также новый туристический объект обеспечит 250 новых рабочих мест.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
