В Бурятии приступят к возведению пятизвездочного комплекса на Байкале

Накануне, 6 мая, глава Бурятии Алексей Цыденов провел выездное совещание с инвесторами ОЭЗ «Байкальская Гавань» – компанией «Космос Отель Байкал» и основателем АФК «Система» Владимиром Евтушенковым.

Руководитель региона сообщил, что компания получила заключение госэкспертизы на создание пятизвездочного природно-оздоровительного комплекса на территории участка «Бухта Безымянная». Организация планирует приступить к строительным работам.

«Развитие туризма – наш приоритет, это источник доходов для наших жителей», - прокомментировал Алексей Цыденов.

Ранее сообщалось, что общая стоимость проекта составит 11 миллиардов рублей. Предусмотрено создание 360 номеров уровня Luxury, 30 дуплексов и 35 гостиничных коттеджей.

Также новый туристический объект обеспечит 250 новых рабочих мест.