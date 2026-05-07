В Улан-Удэ осудили мошенницу, сдававшую несуществующие квартиры

В Железнодорожном райсуде Улан-Удэ огласили приговор в отношении организатора фальшивых арендных объявлений. 30-летняя индивидуальная предпринимательница сколотила ОПГ, сдавая людям несуществующие квартиры и дома «по заниженным ценам». Всего жертвами ее обмана стали 37 человек.

Аферистка размещала в интернете фейковые объявления с октября 2023-го по июнь 2024 года. Причем встреча с доверчивыми клиентами проходила в офисе. При личной встрече она заключала с ними договоры на оказание информационных услуг, убеждая, что оплата в размере 3 тысяч рублей войдет в первый месяц аренды. После получения денег сообщник «черной риелторши», игравший роль «собственника», назначал встречи для показа жилья, после чего переставал выходить на связь.

Подчеркивается, что в ходе следствия мошенница заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, дала признательные показания, способствовала изобличению соучастника и раскрытию ряда преступлений, о которых следствию не было известно.

«Суд учел наличие у подсудимой малолетних детей, состояние здоровья членов семьи и активное содействие следствию. Однако, учитывая руководящую роль в организованной группе, рецидив и количество преступлений, наказание назначено в виде реального лишения свободы. С учетом предыдущего приговора окончательный срок составил 4 года 6 месяцев колонии общего режима со штрафом 12 000 рублей», - говорится в материалах дела.

Приговор вступил в законную силу.