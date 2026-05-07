Общество 07.05.2026 в 13:25

В Улан-Удэ осудили мошенницу, сдававшую несуществующие квартиры

Женщина сколотила ОПГ, обманув 37 человек
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ осудили мошенницу, сдававшую несуществующие квартиры
Фото: архив «Номер один»

В Железнодорожном райсуде Улан-Удэ огласили приговор в отношении организатора фальшивых арендных объявлений. 30-летняя индивидуальная предпринимательница сколотила ОПГ, сдавая людям несуществующие квартиры и дома «по заниженным ценам». Всего жертвами ее обмана стали 37 человек.

Аферистка размещала в интернете фейковые объявления с октября 2023-го по июнь 2024 года. Причем встреча с доверчивыми клиентами проходила в офисе. При личной встрече она заключала с ними договоры на оказание информационных услуг, убеждая, что оплата в размере 3 тысяч рублей войдет в первый месяц аренды. После получения денег сообщник «черной риелторши», игравший роль «собственника», назначал встречи для показа жилья, после чего переставал выходить на связь.

Подчеркивается, что в ходе следствия мошенница заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, дала признательные показания, способствовала изобличению соучастника и раскрытию ряда преступлений, о которых следствию не было известно.

«Суд учел наличие у подсудимой малолетних детей, состояние здоровья членов семьи и активное содействие следствию. Однако, учитывая руководящую роль в организованной группе, рецидив и количество преступлений, наказание назначено в виде реального лишения свободы. С учетом предыдущего приговора окончательный срок составил 4 года 6 месяцев колонии общего режима со штрафом 12 000 рублей», - говорится в материалах дела.

Приговор вступил в законную силу.

Теги
мошенничество квартира

Все новости

В Улан-Удэ осудили мошенницу, сдававшую несуществующие квартиры
07.05.2026 в 13:25
В Улан-Удэ экс-начальнику домоуправления минобороны дали 10,5 лет «строгача»
07.05.2026 в 12:57
В Улан-Удэ летом ужесточат контроль за движением большегрузов
07.05.2026 в 12:29
Мэр Улан-Удэ поручил исключить стихийные точки «с коробок»
07.05.2026 в 12:27
В Монголии построят первую с 1983 года теплоэлектростанцию
07.05.2026 в 12:27
Иркутск траванули красноярские промышленные предприятия
07.05.2026 в 12:20
В Бурятии приступят к возведению пятизвездочного комплекса на Байкале
07.05.2026 в 12:12
Трактор стал причиной крупнейшего пожара в Забайкалье
07.05.2026 в 12:12
Суд присяжных в Бурятии оправдал мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве попутчика в поезде
07.05.2026 в 12:00
В Улан-Удэ пропал 13-летний подросток
07.05.2026 в 11:34
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
В Улан-Удэ экс-начальнику домоуправления минобороны дали 10,5 лет «строгача»
Андрея Перминова осудили за взятки за «теневую» аренду служебных квартир
07.05.2026 в 12:57
В Улан-Удэ летом ужесточат контроль за движением большегрузов
В сильную жару движение грузовиков по городу будет запрещено
07.05.2026 в 12:29
Мэр Улан-Удэ поручил исключить стихийные точки «с коробок»
В городе взялись за уличную торговлю
07.05.2026 в 12:27
Иркутск траванули красноярские промышленные предприятия
В конце апреля промышленные выбросы Красноярска воздушными массами были перенесены на сотни километров на восток
07.05.2026 в 12:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru