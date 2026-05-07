В Улан-Удэ экс-начальнику домоуправления минобороны дали 10,5 лет «строгача»

В Железнодорожном районном суде Улан-Удэ вынесли приговор бывшему начальнику домоуправления минобороны РФ. Андрея Перминова осудили за взятки за «теневую» аренду служебных квартир. Он незаконно заселял людей в ведомственное жилье без оформления документов.

В 2019–2021 годах Перминов, имея доступ к ключам от пустующего жилого фонда в микрорайоне Звездный, предоставил две квартиры посторонним лицам, не имеющим права на служебное жилье. За это он ежемесячно получал переводы на свою банковскую карту: от семьи военнослужащего 6 тысяч руб., и от работницы столовой 5 тысяч руб. Общая сумма взяток составила 264 тысяч руб.

Суд квалифицировал его действия как получение взятки в крупном и значительном размере за незаконные действия (бездействие) в пользу взяткодателей.

«С учетом ранее вынесенных приговоров по аналогичным преступлениям ему назначено окончательное наказание в виде 10 лет 6 месяцев колонии строгого режима, штрафа в размере 2 млн рублей и лишения права занимать определенные должности на 8 лет. Также с осужденного конфискована сумма полученных взяток - 264 000 руб.», - сообщили в пресс-службе суда.

Приговор вступил в законную силу.

Бывший начальник домоуправления уже был осужден за аналогичные преступления. Ранее сумма полученных им взяток превысила 2,5 млн рублей.