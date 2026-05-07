Происшествия 07.05.2026 в 14:00

В Улан-Удэ пьяный водитель профукал дорогой подарок его супруге от бывшего мужа

Конфискованный авто покупали для девочки-инвалида, но новый папа не смог сохранить имущество
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ пьяный водитель профукал дорогой подарок его супруге от бывшего мужа
В Улан-Удэ осудили водителя, который во второй раз попался пьяным за рулём. Мужчина не только заплатит крупный штраф и лишится прав, но и потеряет автомобиль - суд конфисковал «Ford Focus» в пользу государства. При этом, как утверждает защита, машину покупали вовсе не для него.

В апреле 2025 года мужчину уже наказывали за езду в нетрезвом виде: военный суд оштрафовал его на 45 тысяч рублей и лишил прав на полтора года. Но мужчина не сделал выводов. Уже 2 ноября того же года около полуночи его остановили сотрудники ГИБДД на улице Залесной. Освидетельствование показало 0,91 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе - это почти в два раза выше допустимого.

Сам водитель свою вину признал. Дело рассматривали в особом порядке, без допроса свидетелей и изучения улик. Мужчину приговорили к штрафу в 205 тысяч рублей и лишению прав на два года. Но самое болезненное решение касалось автомобиля. Суд постановил: конфисковать «Ford Focus» в доход государства.

В апелляционной жалобе адвокат пыталась отстоять машину. Защита утверждала, что автомобиль вовсе не является совместно нажитым имуществом супругов. По версии жены осуждённого, машину купили на деньги её бывшего мужа - тот выделил 100 тысяч рублей после заработков на вахте для их общей дочери-инвалида. Женщина пояснила, что дочь с детства передвигается с трудом и нуждается в постоянной реабилитации. Автомобиль якобы приобрели ещё в декабре 2023 года в нерабочем состоянии, долго ремонтировали, а на учёт поставили только в сентябре 2024-го - уже после регистрации брака с осуждённым. Из-за болезни дочери оформили машину на мать.

Суд апелляционной инстанции эти доводы отклонил. Главный аргумент - автомобиль куплен 21 февраля 2024 года, а брак заключён 31 января. То есть в период совместного проживания. По закону любое имущество, приобретённое в браке, считается общим, даже если оформлено на одного из супругов. А значит, конфискация законна. Приговор оставили без изменения.

Фото: «Номер один»

Теги
суд

Все новости

Семья народных мастеров представит Бурятию на межрегиональном этнофестивале «Заходите по-соседски»
07.05.2026 в 15:00
Откровенно о сложном
07.05.2026 в 14:38
В Улан-Удэ у Дворца бракосочетания высадят голубые ели
07.05.2026 в 14:37
«Сказали, что маме в туалет не надо»
07.05.2026 в 14:16
В Улан-Удэ пьяный водитель профукал дорогой подарок его супруге от бывшего мужа
07.05.2026 в 14:00
В Улан-Удэ осудили мошенницу, сдававшую несуществующие квартиры
07.05.2026 в 13:25
В Улан-Удэ экс-начальнику домоуправления минобороны дали 10,5 лет «строгача»
07.05.2026 в 12:57
В Улан-Удэ летом ужесточат контроль за движением большегрузов
07.05.2026 в 12:29
Мэр Улан-Удэ поручил исключить стихийные точки «с коробок»
07.05.2026 в 12:27
В Монголии построят первую с 1983 года теплоэлектростанцию
07.05.2026 в 12:27
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
Трактор стал причиной крупнейшего пожара в Забайкалье
8 тысяч гектаров степи выгорело из-за искр с выхлопной трубы
07.05.2026 в 12:12
Суд присяжных в Бурятии оправдал мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве попутчика в поезде
Прокурор утверждал, что защита разжалобила коллегию лишними подробностями о жизни подсудимого
07.05.2026 в 12:00
В Улан-Удэ пьяный автомобилист влетел в дерево, улепетывая от гаишников
Также у молодого человека не было водительских прав
07.05.2026 в 10:28
В Улан-Удэ возле Тропы здоровья обнаружили мертвечину
Труп животного лежал в мешке
07.05.2026 в 10:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru