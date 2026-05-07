В Улан-Удэ пьяный водитель профукал дорогой подарок его супруге от бывшего мужа

В Улан-Удэ осудили водителя, который во второй раз попался пьяным за рулём. Мужчина не только заплатит крупный штраф и лишится прав, но и потеряет автомобиль - суд конфисковал «Ford Focus» в пользу государства. При этом, как утверждает защита, машину покупали вовсе не для него.В апреле 2025 года мужчину уже наказывали за езду в нетрезвом виде: военный суд оштрафовал его на 45 тысяч рублей и лишил прав на полтора года. Но мужчина не сделал выводов. Уже 2 ноября того же года около полуночи его остановили сотрудники ГИБДД на улице Залесной. Освидетельствование показало 0,91 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе - это почти в два раза выше допустимого.Сам водитель свою вину признал. Дело рассматривали в особом порядке, без допроса свидетелей и изучения улик. Мужчину приговорили к штрафу в 205 тысяч рублей и лишению прав на два года. Но самое болезненное решение касалось автомобиля. Суд постановил: конфисковать «Ford Focus» в доход государства.В апелляционной жалобе адвокат пыталась отстоять машину. Защита утверждала, что автомобиль вовсе не является совместно нажитым имуществом супругов. По версии жены осуждённого, машину купили на деньги её бывшего мужа - тот выделил 100 тысяч рублей после заработков на вахте для их общей дочери-инвалида. Женщина пояснила, что дочь с детства передвигается с трудом и нуждается в постоянной реабилитации. Автомобиль якобы приобрели ещё в декабре 2023 года в нерабочем состоянии, долго ремонтировали, а на учёт поставили только в сентябре 2024-го - уже после регистрации брака с осуждённым. Из-за болезни дочери оформили машину на мать.Суд апелляционной инстанции эти доводы отклонил. Главный аргумент - автомобиль куплен 21 февраля 2024 года, а брак заключён 31 января. То есть в период совместного проживания. По закону любое имущество, приобретённое в браке, считается общим, даже если оформлено на одного из супругов. А значит, конфискация законна. Приговор оставили без изменения.Фото: «Номер один»