Общество 07.05.2026 в 14:37

В Улан-Удэ у Дворца бракосочетания высадят голубые ели

Деревья прибыли из Хабаровска
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ на базу Горзеленстроя доставили голубые ели прямиком из Хабаровска. В ближайшее время специалисты приступят к подготовке территории возле Дворца бракосочетания, где и будет создана новая зелёная композиция. В мэрии города подчеркнули, что голубые красавицы станут главным украшением площади Советов к 360-летию города.

- Голубые ели считаются одними из самых эффектных хвойных деревьев: они радуют глаз и сохраняют декоративный вид круглый год. Уже совсем скоро эти «голубые красавицы» займут своё место в центре столицы Бурятии, - сообщили в мэрии города.

Сейчас деревья проходят стадию подготовки: на них надевают сеточку, чтобы жгучее солнце не обожгло хвою и проводят дождевание для увлажнения.

Фото: мэрия города

