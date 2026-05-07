Акция «Вальс Победы» стартовала на ВСЖД

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Восточно-Сибирской железной дороге стартовали праздничные мероприятия. Одним из них стал танцевальный флешмоб «Вальс Победы», сообщили в пресс-службе магистрали.Первыми в памятном вальсе на перроне железнодорожного вокзала Вихоревки закружились работники Братского центра культуры ВСЖД. Далее эстафету подхватят железнодорожники Тайшета, Иркутска и Улан-Удэ.Флешмоб пройдет 8 мая на железнодорожных вокзалах, а в День Победы 9 мая – на Детской железной дороге. Присоединиться к танцу, объединяющему поколения, может любой желающий.«Вальс Победы» – ежегодная танцевальная акция, направленная на сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Она проводится в преддверии Дня Победы с 2014 года. Коллектив ВСЖД участвует в акции уже более пяти лет.