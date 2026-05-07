Происшествия 07.05.2026 в 15:17
Жительница Бурятии получила ожоги плеча и спины
Пожар случился в Зун-Мурино
Текст: Карина Перова
Вчера вечером в поселке Зун-Мурино Тункинского района Бурятии произошел пожар. Огонь уничтожил два дома и дощатый сарай, располагавшийся между жилищами.
До прибытия пожарных соседи вызволили из горящего дома 40-летнюю женщину. Она пострадала – получила ожоги предплечья, плеча и спины.
«По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
