В Улан-Удэ подрядчика заподозрили в халтурном ремонте школы

В интернете появилась информация о нарушениях строительных норм при ремонте здания средней общеобразовательной школы № 46 города Улан-Удэ. Прокуратура Железнодорожного района организовала проверку по данному факту.

Сообщается, что подрядная организация вместо устранения дефектов стен закрывает их утеплителем и фасадными панелями.

«Ремонт школы проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В ходе проверки будет дана оценка ходу ремонтных работ и соблюдению подрядной организацией строительных норм», - прокомментировали в прокуратуре республики.