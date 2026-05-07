Откровенно о сложном

- Достроим, - заверил Алексей Цыденов.





«Ульгэр» - история со счастливым финалом уже в ближайшее время. Там бывший подрядчик скрылся с авансом (материалы переданы в правоохранительные органы по факту мошенничества), однако сам объект достроен и готовится к вводу в полноценную эксплуатацию.





Сейчас совместно с московским институтом программное обеспечение заменили, аппарат прошел обкатку в 36-й армии и проходит испытания на ЛБС. Глава заверил: все сделанные машины после «перепрошивки» отправятся на фронт.





- Ищем возможные варианты иных видов деятельности... Завод начал выпускать картон, который обладает специфическими свойствами для производства печатных плат. Первую партию уже поставили в Китай, - доложил об оперативных маневрах управленец.

- Да, на них какие-то деньги тратятся, но суть не в том, чтобы сэкономить, а в том, чтобы дать людям больше возможностей зарабатывать. Вот это главная цель, - расставил акценты руководитель.





Недавнее телеинтервью Алексея Цыденова вызвало большой интерес в сети Интернет. Глава открыто ответил на вопросы журналистов о коррупционных скандалах, замедлении мобильного интернета, тарифах на тепло, вывозе мусора, долгостроях - все это лишь часть вопросов.Интервью началось с одной из самых острых на сегодня тем – долгостроев. Вопросы накопились по таким объектам, как третий мост, Правобережные очистные, театр кукол «Ульгэр».О третьем мосте глава говорил обстоятельно и подробно, делая упор на технологическую сложность объекта. Это не просто переправа, а гигантская развязка с тоннелем под железной дорогой, соединяющей европейскую часть России с Дальним Востоком. Основная проблема, по словам первого лица республики, - не деньги и не воля региона, а подрядчик. Компания «Хотьковский автомост», располагавшая портфелем заказов по всей стране на сотню миллиардов рублей, столкнулась с кредитными трудностями на фоне роста ключевой ставки в 2023-м. Однако республика свои обязательства по защите объекта и финансов выполнила.- С нашей стороны финансирование все было по графику. Но у компании начались проблемы… В 2024 году мы вышли с тем, чтобы расторгнуть контракт. В 2025 году вышли повторно. На сегодняшний день контракт расторгнут. По банковской гарантии мы взыскали с них 700 млн рублей, - проинформировал глава Бурятии.Уже объявлены новые торги, регион ищет нового исполнителя.Глава также напомнил, что республика уже проходила через подобные кризисные сценарии на крупных объектах. Характерный пример - взлетно-посадочная полоса в аэропорту «Байкал». Проект тоже стоял на грани разрыва контракта, но сегодня воздушная гавань стабильно принимает тысячи рейсов.- В ценах прошлых лет она у нас дороже, чем третий мост. Тоже сложный инженерный проект, затяжка, сдвиг сроков, проблемы с подрядчиком. Тогда республика взяла ответственность на себя, контракт сохранили, все достроили, самолеты летают, аэропорт работает, - аргументировал руководитель нашей республики.И это далеко не единичный случай. Глава региона напомнил, как на год сдвигался ввод перинатального центра: с удорожанием, корректировкой проекта, частичным демонтажем четвертого этажа и проблемными подрядчиками.- Доделали. Десятки тысяч детей уже в нашем перинатальном родились, - констатировал он.Та же картина с онкологическим диспансером на 150 коек: задержка стройки, разбирательства с поставщиками медоборудования, уголовное дело.- Доделали? Доделали. 15 000 человек уже получили помощь в онкологическом центре, - подчеркнул Алексей Самбуевич.Схожая логика действует и в отношении очистных. Это долгострой с непростой предысторией. Контракт заключался в разгар пандемии с госструктурой - ФАУ «РосКапСтрой» (подведомственной Минстрою РФ). Тогда казалось, что защита от срыва будет практически стопроцентная. Но этого оказалось недостаточно… Проект пришлось пересматривать из-за замены французского оборудования, а главное - качество выполненных работ оказалось неудовлетворительным.Управленческий аппарат республики реагировал жестко: Минфин Бурятии организовал проверку, выявил завышение стоимости оборудования, обратился в суд и выиграл дело. Прежнее руководство компании-подрядчика сейчас «находится в местах не столь отдаленных», а объем штрафных санкций достиг почти 900 млн рублей.- Буквально несколько дней назад подписали дорожную карту по достройке очистных. 2028 год - достройка, а в 2029 - уже пусконаладочные работы и выход дальше на параметры. Поэтому, несмотря на то, что объект проблемный, достроим, запустим, - обрисовал горизонт планирования Цыденов.Руководитель республики обособленно подчеркнул, что повышенная концентрация внимания к проблемным точкам именно сейчас продиктована политической логикой.- Скоро выборы. Давайте называть вещи своими именами, - откровенно высказался глава.Для усиления своей позиции он обнародовал впечатляющую статистику достижений, которые не всегда заметны широкой аудитории: 41 новая школа, 46 детских садов, 88 мостов, тысяча километров отремонтированных дорог - всего за пять лет.- Вопрос не в том, чтобы не иметь проблем, а в том, как с ними работать, - философски заметил лидер Бурятии.Наиболее эмоциональной частью беседы стала тема задержаний чиновников, включая заместителя председателя правительства. Чувствовалось, что вопрос о доверии к команде для Алексея Цыденова - личный.Прокуратура Российской Федерации рапортует: за прошлый год в нашей стране зарегистрировано 43 000 дел коррупционной направленности, из них свыше 20 000 связаны со взяточничеством.- В 2025-м задержали 15 заместителей губернаторов, - озвучил неутешительную статистику глава нашего региона.Бурятия в этой печальной статистике далеко не «лидер», хотя факты задержаний, безусловно, крайне болезненны. Алексей Самбуевич напомнил, что антикоррупционные процессы в республике запущены не вчера - они стартовали сразу после его прихода в 2017-м.- У нас вот эта борьба с коррупцией идет каждый год. Я пришел в 2017 году, поэтому не берусь за предыдущие годы говорить. В мае 2017-го задержали главу Прибайкальского района, потом главу Тункинского района. По главам вообще там был «главопад», если можно сказать, по районам, замы глав районов, замминистра, министры, вот зампреда, к сожалению, тоже.Позднее под суд попали и бывшие руководители из силовых структур: осужден замначальника МЧС по Республике Бурятия, девять лет лишения свободы получил замруководителя Следственного управления МВД по Республике Бурятия, а буквально месяц назад выслушал приговор начальник управления тыла МВД. Глава подчеркнул, что коррупция – это не проблема какой-то одной ветви власти или отдельной команды.– Это, к сожалению, всех касается, - развел он руками.Особо остановившись на аресте своего заместителя Евгения Луковникова, Алексей Цыденов подчеркнул, что при назначении на должность была дважды проведена полная проверка всеми силовыми органами. Он уточнил, что коррупционный отдел работает основательно: «поднимает всех родственников, детей, сыновей, жен, весь бизнес и всю связку человека, его деятельность». По Луковникову такое заключение имеется в полном объеме, однако сейчас идут следственные действия и делать окончательные выводы преждевременно.- Если вина будет доказана, это не вина системы отбора, а личная трагедия человека, - высказал мнение региональный лидер.Политик, завершая данную тему, использовал сильный образ, процитировав Глеба Жеглова: «Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а способностью государства с ними бороться». Он подчеркнул, что чистки идут во всех ведомствах без исключения и распространяются в том числе на высших должностных лиц.- Если я где-то там нагрешу, то тоже поеду отвечать, - прямо заявил Алексей Самбуевич.Стоит отметить, что прямо сейчас наша республика, по сути, живет в режиме двойного бюджета: одна часть уходит на масштабные социальные и инфраструктурные стройки, вторая - на помощь фронту. Алексей Цыденов привел конкретную цифру: только в прошлом году из дефицитного республиканского бюджета на поддержку спецоперации было направлено 5,5 млрд рублей. При этом он честно признал, что некоторые гражданские проекты, еще не начатые, объективно «уйдут вправо».- Мы лучше подождем год-два с началом каких-то новых проектов, но поможем нашим ребятам быстрее победить. Пусть у них будет больше вооружения, больше техники… Сначала надо победить, - обозначил безусловный приоритет глава Бурятии.Это заявление стало идеологическим мостом к рассказу о бурятском военпроме. Цыденов подробно остановился на ситуации с аппаратом «Буря-10». Дрон весом 30 килограмм, способный взлетать вертикально из лесополосы, оказался слишком сложным в управлении в условиях окопной радиоэлектронной борьбы из-за ошибки разработчиков с программным обеспечением.Однако настоящим триумфом местного ОПК стали FPV-дроны «Бургэд». Более 5 тыс. «птичек» отправлено на передовую, и эффективность такова, что заявки идут уже не только от Восточного, но и от Центрального, и от Южного военных округов.- Сейчас у нас сделана новая модель – 15-дюймовая, несет десять килограмм на 20 километров, - анонсировал новинку политик, пообещав поставки уже в мае.Развивая тему, он упомянул и гусеничные комплексы «Курьер», чей успех привел к переносу производства в Подмосковье (из-за логистики), и заиграевский автопром - машины повышенной проходимости «Медоед». Красной нитью проходит мысль: республика не просто сочувствует, она кует оружие и становится одним из гарантов технологического превосходства на фронте.Обсуждая судьбу ключевых заводов, глава республики не стал сглаживать острые углы, констатировав влияние «восточного разворота» и спада перевозок.По Улан-Удэстальмосту положение дел он охарактеризовал как «сложное, но не критическое». Сокращение заказов продиктовано смещением инвестиционных программ по модернизации БАМа и Транссиба. Республиканское правительство сейчас прорабатывает варианты с инвесторами, включая московские структуры, готовые зайти на площадку с гарантированными заказами.Значительно острее обстановка на градообразующем Селенгинском ЦКК. Утрата западных рынков сбыта картона привела к перенасыщению внутреннего рынка и резкому падению рентабельности.От Федеральной налоговой службы власти добились рассрочки по долгам и продолжают поиск новых рыночных ниш, чтобы спасти моногород Селенгинск. На Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе ситуация более стабильна - предприятие освоило всю линейку ремонта электровозов, поэтому его, скорее всего, ждет наращивание перевозок.- Наш завод занимал 60% ремонта всей страны, сюда ездили локомотивы от Владивостока до Москвы. Сейчас объем перевозок по западным территориям подсократился, поэтому меньше локомотивов идет к нам. Но это временно: все разворачивается на восток, будет развиваться БАМ и Транссиб, локомотивный парк на полигоне увеличится – это работа для нашего завода в долгосрочной перспективе, - обнадежил коллектив глава.Тарифная тема способна взбудоражить общественное мнение быстрее любой политической дискуссии. По ТГК-14, разбирая его «горячую» историю, где прокуратура выявила необоснованные доходы на 1 млрд 300 млн рублей, руководитель республики объяснил, почему жители не ощутили радикального снижения выплат. Во-первых, 650 млн из этой суммы «уже были списаны в предыдущие годы». Во-вторых, оставшиеся 700 млн распределены на несколько лет (до 2027 года), чтобы не было резких скачков тарифов.- Если списать все сразу, то в один год платежка станет резко меньше, а в другой - резко больше, - пояснил он.Более того, глава напомнил, что одна из причин переплаты в прошлом - экономия от закрытия четырех мазутных котельных на Стеклозаводе.- Когда их закрыли, экономия оказалась больше, чем рассчитывали. Вот эту экономию сейчас тоже списали, - добавил он, подчеркнув, что построенная теплотрасса позволила отказаться от дорогого мазута.Цитируя антимонопольные проверки, Алексей Цыденов подчеркнул, что наша служба по тарифам действует в правовом поле, не принимая в расходы ни элитные машины директоров, ни резкие скачки цен на уголь задним числом.Затронули проблему и мусорного коллапса. Тут глава региона высказался откровенно: построить всю необходимую инфраструктуру за счет граждан – значит, сделать тариф неподъемным. Поэтому ставка делается на вхождение в федеральные программы. Благодаря поддержке центра за бюджетный счет построят комплексные объекты сортировки и полигоны в Улан-Удэ, Селенгинске и Турунтаево. Цыденов признал, что ситуация с отходами пока далека от идеала, однако мониторинг правительства РФ относит бурятского регоператора к «зеленой зоне», в отличие от половины страны, остающейся в «красной».Отвечая на вопрос об обилии форумов и начале новых строек при висящих долгостроях, он сформулировал свою управленческую философию.- Мы не можем ждать, пока достроится одна школа, чтобы начать другую, - иначе третью смену мы ликвидировали бы 40 лет, - парировал упрек Алексей Цыденов.Отсюда принцип параллельности процессов и поиска нестандартных финансовых инструментов.Иллюстрируя этот тезис, глава региона отметил, что форумы, которые иногда воспринимаются как «траты бюджета», на деле являются инструментом экономического роста. В качестве примера он привел недавний форум «Сделано в Бурятии», куда привезли экспертов и инвесторов из Москвы, представителей федеральных и даже китайских торговых сетей, Wildberries и Ozon. Самый же яркий пример долгосрочного эффекта форумов - проект «Озерный ГОК»: инвестиции в сотню миллиардов рублей начались именно с подписания соглашения на Восточном экономическом форуме, где также был заключен договор с ВТБ на 1 млрд 100 млн долларов.Именно Бурятия стала первопроходцем в нашей стране по концессиям на строительство школ и спортивных сооружений. Чтобы возвести их «здесь и сейчас», команде региона приходилось менять коды бюджетной классификации на уровне Министерства финансов РФ.- После нас более 60 школ построили по этой схеме, - с гордостью заметил лидер.Он также напомнил, что республика системно поддерживает предпринимателей: за пять лет за счет собственных законов Бурятии малому и среднему бизнесу предоставлены налоговые льготы на сумму 22 млрд рублей.- Минфин России нам это не компенсирует, но мы исходим из того, что доходы людей важнее, чем налоги, - обозначил свое кредо Алексей Самбуевич.Итогом пятилетки стало не только выравнивание социальной сферы, но и точечные, уникальные для страны решения вроде сохранения льготной цены на электроэнергию за счет включения региона в особую ценовую зону.Среди таких же нестандартных ходов - получение федерального финансирования на дороги Улан-Удэ. Когда программа распространялась только на города с населением от 500 тысяч, а в столице Бурятии проживает 434 тысячи, команда республики доказала в Минтрансе РФ концепцию агломерации с радиусом 50 км, и правительство РФ приняло отдельное решение включить Улан-Удэнскую агломерацию в проект.- На фоне дефицита ресурсов, когда все регионы стучатся в одни двери, поиск нестандартных решений - единственный вариант вырываться вперед, - резюмировал свой метод управления глава региона.Одним из самых ярких моментов интервью стало объяснение проблем с мобильным интернетом в столице Бурятии. Цыденов раскрыл карты: прилегающие к стратегическим объектам городские зоны специально «заглушены», чтобы исключить прохождение видеосигналов для наведения беспилотников по гражданским каналам связи. Это вынужденный ответ на попытки диверсионных атак, которые уже фиксировались в Иркутской области.- И в других регионах, - жестко отрезал он. - В первую очередь - безопасность. Победим - все вернется в нормальное русло.Финальный посыл беседы касался предстоящей избирательной кампании. По версии Алексея Цыденова, контекст выборов текущего года поистине уникален: Запад давит на Россию, надеясь на внутренний раскол. Поэтому явка и консолидированное голосование - не вопрос политической лояльности, а прямой военный месседж противнику.- Если люди покажут сплоченность, если народ придет и единогласно проголосует… то у Запада не будет оснований дальше продолжать. Если сейчас выборы пройдут «плохо», это только уверит Запад, что их методы работают и можно продолжать год-два-три. Это самый действенный способ помочь нашим ребятам быстрее вернуться домой, - поставил точку в этом марафонском разговоре руководитель нашей республики.Интервью политика не было парадным. Оно получилось жестким, мужским разговором о том, что государственная машина часто дает сбои, но останавливать ее никто не намерен. Глава региона продемонстрировал готовность публично вскрывать проблемы до того, как это сделают оппоненты в своих политических интересах, умолчав о реальных решениях, достижениях и работе местного правительства.Фото: пресс-служба правительства Бурятии