Семья народных мастеров представит Бурятию на межрегиональном этнофестивале «Заходите по-соседски»

В Иркутской области готовятся к проведению большого межрегионального этнокультурного фестиваля «Заходите по-соседски». Шесть семей представят традиции, обычаи, культурные особенности трех Байкальских регионов – Республики Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области. Фестиваль пройдет 26 июня в поселке Усть-Ордынский. В программе – ремесленный, кулинарный, творческие конкурсы.Фестиваль организовала Автономная некоммерческая организация «Байкал», объединяющая креативных, инициативных общественников, специализирующихся на этнокультурной тематике. В копилке уже реализованных ими проектов – фестиваль национальной «Вкус Байкала», один из этапов которого проходил в Тункинском районе, два Фестиваля ремесленников Прибайкалья, в каждом из которых приняли участие мастера из Бурятии. И вот новый проект.- В фестивале «Заходите по-соседски» мы собрали лучшие практики наших прошлых мероприятий, – говорит директор АНО «Байкал» Татьяна Швыдченко. – При этом осталось главное, что их объединяет – добрая, дружеская атмосфера, создающая уникальные возможности по творческому общению, обмену опытом.Бурятию на фестивале представит команда, в составе которой - народные мастера Павел и Алла Павловы, а также их сын Вячеслав – ученик 8 класса Гурульбинской средней школы, и дочь Диана – студентка 4 курса Иркутского областного колледжа им. Копылова.Павловы хорошо известны не только в Бурятии, но и во всей стране. Павел Владимирович – народный мастер по резьбе по дереву. Много лет назад он заинтересовался буддийским ритуальным танцем Цам. Его исполняют ламы в масках, каждая из которых имеет свое название и смысл. Яркие образы персонажей этого танца стали своеобразной «визитной карточкой» творчества Павла Павлова. На фестивале «Алтаргана-2024» в Монголии он занял первое место в номинации «резьба по дереву» со скульптурой «Жамсарана» – одного из персонажей Мистерии Цам.Алла Сандановна Павлова – народный мастер "Буряад зураг" (бурятская живопись), член союза художников РФ. Занимается декоративной росписью, чеканкой, но самые известные её изделия – куклы из коровьего рога. Также широко известны её сувениры в виде байкальской нерпы. В 2019 году, к женскому чемпионату мира по боксу, который проходил в Улан-Удэ, Алла Павлова сделала тысячу деревянных нерп в боксерских перчатках. «По всему миру разлетелись наши нерпы, — говорит она. – И это, конечно, бодрит, вдохновляет для дальнейшей работы».На фестивале «Заходите по-соседски» Бурятию будет представлять не только семья Павловых. Как сообщили организаторы, в конкурсное жюри приглашена известный мастер, Заслуженная артистка Республики Бурятия Юлия Золотоева.Проект «Заходите по-соседски: Этнокультурный фестиваль Байкальского региона» реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.