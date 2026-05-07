Происшествия 07.05.2026 в 16:00

В Улан-Удэ пенсионер убил соседа, заподозрив его в краже 10 тысяч рублей

Мужчина ударил обидчика ножом в грудь и получил 8,5 лет колонии строгого режима
Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ осудили 68-летнего пенсионера, который убил соседа, заподозрив его в краже 10 тысяч рублей. Мужчина нанёс оппоненту один удар ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте.

Трагедия произошла днём 23 августа 2024 года в одном из домов в Улан-Удэ. По версии следствия, осуждённый решил, что его сосед украл деньги из шкафа. Он пошёл разбираться к обидчику, который находился в гостях у другого соседа. Между мужчинами вспыхнула ссора. В какой-то момент пенсионер вытащил из кармана складной нож и ударил соседа в грудь. Спасти потерпевшего не удалось.

В суде пенсионер полностью признал вину. Он пояснил, что утром того дня распивал спиртное с соседями, а потом уснул. Проснувшись, обнаружил пропажу 10 тысяч рублей, которые копил на покупку проводки для насосной станции и котла. Пенсионер утверждал, что потерпевший сначала оскорбил его нецензурно в ответ на претензию, а затем ударил ладонью по голове. Однако свидетели, находившиеся рядом, не подтвердили факт удара со стороны погибшего. Сам осуждённый не отрицал, что перед преступлением употреблял алкоголь.

Суд назначил пенсионеру наказание в виде 8 лет 6 месяцев и 10 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осуждённый должен выплатить потерпевшей стороне почти 900 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. На момент совершения убийства мужчина уже был судим за управление автомобилем в состоянии опьянения - неотбытый срок составлял чуть больше месяца.

Апелляционную жалобу защита пыталась обжаловать, настаивая на неверном установлении отягчающих обстоятельств и отсутствии оценки аморального поведения потерпевшего. Однако Верховный суд Бурятии оставил приговор без изменений, лишь частично скорректировав процессуальные издержки.

Фото: «Номер один»

