Бурятия на острие конька

Фигурное катание в нашем регионе переживает период яркого, но противоречивого становления. Его развитие - это история преодоления инфраструктурных и финансовых барьеров, движимая энтузиазмом тренеров, поддержкой федерации и талантом юных спортсменов. У нас проводятся первенства по фигурному катанию, к нам приезжают спортсмены из соседних регионов, представители нашей республики также часто выступают за пределами Бурятии, где получают призовые места. Но что мешает фигурному катанию сделать качественный рывок вперед?Мы решили узнать, в чем сегодня нуждается фигурное катание и что нужно для развития этого грациозного вида спорта.До недавнего времени фигурное катание в республике носило сезонный характер. Первый клуб «Сияние» открылся около 15 лет назад. Тренировки проходили на открытых катках стадионов, и фигуристам приходилось ждать зимы.Перелом наступил в 2018 году, когда ввели в строй первую частную арену «Ice Метр». Это позволило создать полноценную федерацию фигурного катания, которая сегодня объединяет три клуба: Snow Ice, «Сияние» и центр фигурного катания олимпийской чемпионки Татьяны Волосожар. Сейчас в федерации занимается около 150 спортсменов.Новый импульс развитию придало открытие в начале 2025 года государственного ледового дворца «Байкал Арена». Этот современный объект, построенный в рамках концессионного соглашения, стал символом новой эпохи. Однако его появление не решило всех проблем.Развитие фигурного катания в Бурятии сдерживают сразу несколько факторов. Один из них - дефицит бесплатного льда. «Ice Метр» и «Байкал Арена» остаются единственными крупными площадками, где юные фигуристы постоянно делят лед с хоккейными командами. Фигурное катание для достижения серьезных результатов требует ежедневных многочасовых тренировок на протяжении восьми-десяти лет. Однако отсутствие финансируемой государством школы, а по-простому бесплатной для детей секции, не позволяет большинству проводить на льду достаточное количество тренировок. Постоянный дефицит льда напрямую влияет на качество и объем подготовки.Но самый острый вопрос – финансовый. Министр спорта Бурятии Иван Козырев в интервью в ноябре 2025 года констатировал, что появление государственного отделения фигурного катания в ближайшие годы не планируется. Он пояснил, что профессиональный спорт - это дорогостоящее направление, и вопрос с финансированием и подходящей инфраструктурой для постоянных тренировок пока остается открытым.Поэтому все затраты ложатся на плечи родителей юных талантов.- Наш клуб Snow Ice тренируется здесь, в «Ice Метр». Льда, в общем-то, хватает, но все клубы коммерческие, поэтому финансово тяжело. Единственное, что нам предоставляют, – это тренировочные сборы в течение десяти дней. Они проводятся для сборной команды нашего региона. В ней 15 человек. А все остальные тренировки полностью оплачивают родители. Фигурное катание - спорт не из дешевых. Коньки, платье, термоодежда – все очень дорогое.Взять, к примеру, коньки. Для начинающих можно найти за 10 тысяч, более профессиональные стоят уже около 100 тысяч. Дешевые коньки не подойдут – на ботинках быстро появятся заломы. На них мягкая кожа, она не может надежно фиксировать голеностоп. Прежде всего нужно думать о безопасности ребенка, чтобы во время тренировки он не подвернул ногу. Платья для выступлений тоже дорогие. Их цена колеблется от 20 до 50 тыс. рублей. Одежда шьется индивидуально, используется огромное количество страз. И они должны быть хорошего качества. Если приклеить, к примеру, пластмассу, она так сверкать и переливаться не будет. Именно поэтому у нас развита взаимовыручка - один спортсмен подрос и его коньки можно передать другому, - рассказывает о финансовой стороне вопроса президент федерации фигурного катания на коньках РБ, руководитель клуба Snow Ice Анна Грач.Помимо коньков и одежды немалые средства нужны и на оплату занятий. Один тренировочный день, куда входят два часа занятий, стоит 1250 рублей. Самые маленькие фигуристы занимаются два раза в неделю, девочки постарше катаются три раза, а спортивная группа - пять раз в неделю.- Утренняя группа, например, занимается два часа: один час - в зале и один - на льду. В этот час пытаемся воткнуть и скольжение, и вращение, и прыжки. Этого очень мало. Нужно минимум два часа зала и два - льда. Один час поработать над скольжением, а второй - над прыжками. Поэтому те, кто хочет добиться результатов, берут индивидуальные занятия с тренерами, а это опять же дополнительные затраты. Из платы за занятия тренеры получают зарплату и оплачивается аренда льда, - поясняет руководитель федерации.На занятия берут детей в возрасте от четырех лет: чем раньше начнет ребенок заниматься, тем лучше. Малышу проще поставить технику катания и легче работать на высокие результаты. Разумеется, приходят в клубы и подростки, которые желают научиться красиво кататься, но тренеры уже не могут обещать, что за несколько лет они получат разряд и смогут защитить КМС. Тем не менее ребята занимаются в оздоровительной группе акробатикой и физподготовкой.Помимо занятий с тренером, у детей бывают и домашние задания. Например, посмотреть чемпионат России по фигурном катанию. После просмотра дети вместе с тренерами обсуждают выступления спортсменов, их победы и ошибки.Раз в год проводится «Звездная дорожка»: в республику приезжают именитые спортсмены, олимпийские чемпионы и проводят мастер-классы для детей. В этом сезоне был Артур Дмитриев, двукратный олимпийский чемпион.Сами спортсмены выезжают на чемпионаты России и Гран-при пока в качестве зрителей, чтобы посмотреть на титулованных спортсменов страны, вдохновиться, замотивироваться на дальнейшие успехи.Одна из юных звезд бурятского фигурного катания – девятилетняя Мия Грач. Девочка находится в основном составе сборной Бурятии по третьему спортивному разряду. Мия тренируется с пяти лет. В ее копилке 12 золотых, три серебряных медали на межрегиональных соревнованиях, на Кубке и первенстве Бурятии.Мия - уникальная спортсменка. Она единственная юная фигуристка в Бурятии и соседних регионах, владеющая сложнейшими многооборотными прыжками: двойным акселем и тройным сальховом. Это уровень мировых стандартов. В следующем сезоне планирует выйти на всероссийские соревнования.- Когда Мие было пять лет, мы с ней смотрели Олимпийские игры. И тут она сказала: «Мама, я хочу стать фигуристкой». Когда-то я сама об этом мечтала, а тут дочь захотела. Конечно, обрадовалась и поддержала это стремление. Мы пришли на пробное занятие, коньки тогда взяли напрокат. Мия была в восторге, сказала, что будет заниматься, и попросила купить хорошие профессиональные коньки. На следующий день мы их приобрели. И начали буквально жить здесь, на льду.Тренировки у нас по два часа утром и два часа вечером. В воскресенье обычно отдыхаем, дочь восстанавливает силы.Мия в своем возрасте умеет многое: выполняет сложные многооборотные прыжки: двойной аксель, тройной сальхов, тройной ритбергер, тройной тулуп. Еще чуть-чуть и прыжки будут чистые. Мия - целеустремленная, бесстрашная. Прыгать, скользить и вращаться ей очень нравится. В этом году она взяла семь золотых медалей и одну бронзу. Мию знают и в Чите, и в Иркутске, месяц она провела в Москве, где занималась на одной площадке с Алиной Горбачевой (российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, бронзовый призер чемпионата России 2025, серебряный призер финала Кубка России, победитель первенства России среди юниоров, мастер спорта России), - с гордостью и теплотой рассказывает Анна о своей дочери.В 2025 году Мия защитила третий спортивный разряд. Сейчас готовится к защите следующего, второго спортивного разряда. Однако достижения даются непросто: два года назад Мия сломала ногу. А про ушибы и синяки от падений можно и не говорить. Но это неизбежная составляющая.- Мия любит смотреть выступления топовых фигуристов России, наблюдает за ними, сравнивает и мечтает принять участие в чемпионате России. В прошлом году мы ездили на чемпионат. Нужно посещать такие мероприятия, они очень вдохновляют детей, - отмечает Анна Грач.Не могли мы не поинтересоваться перспективами развития фигурного катания в республике, особенно в свете заявлений о том, что поддержки в ближайшие годы можно не ждать.Анна признается: мысли о переезде были, но, поразмыслив, руководитель федерации решила остаться в Бурятии.- Несколько лет назад у нас тренировалась Марьяна Шакирова. Очень целеустремленная девочка, бесстрашная. Она переехала с родителями в Москву, занимается в Академии Евгения Плющенко. Сейчас она маленькая звезда Москвы и выступает по первому спортивному разряду, собирая россыпи наград, - говорит наша собеседница.Помимо Марьяны, надеждой республики на всероссийской арене является Алдар Самбуев, фигурист с бурятскими корнями, который тренируется в Москве, в СШОР имени С. А. Жука. В октябре 2025 года он выиграл короткую программу юниорского Гран-при России в Магнитогорске, а в произвольной завоевал серебро.Будущее фигурного катания в Бурятии во многом зависит от системных решений. Федерация видит своей главной целью открытие государственной спортивной школы, что могло бы обеспечить стабильное бюджетное финансирование. Наряду с развитием механизмов государственно-частного партнерства привлечение спонсоров остается одной из ключевых задач.У бурятского фигурного катания есть самое главное - талантливые и мотивированные дети. Если инфраструктурные и финансовые вопросы удастся решить, у республики есть все шансы вырастить спортсменов олимпийского уровня.