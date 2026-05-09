Общество 09.05.2026 в 06:02

Зурхай на субботу, 9 мая

22-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей года Быка, Тигра и Зайца; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения круп и посева, вывешивать хий морин - флажок «Коня удачи» - людям года Тигра, Лошади и Собаки, торговать, изучать грамоту, астрологию, технологии искусства и ремесел, строить печи, подавлять духов Си, а также решать «жесткие» дела.

Неблагоприятно: для людей года Мыши и Свиньи; для участия в государственных делах (назначение на должности, принятие законов и пр.), строительства домов, поездок, приема невестки, начала нового бизнеса, проведения обряда по усопшим и заключения брака.

Стрижка волос: к увеличению болезней.

