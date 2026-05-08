Происшествия 08.05.2026 в 18:00

В Бурятии пьяный рэкетир загремел в тюрьму за приключение в поезде

Мужчина сговорился с дружками и пытался ограбить хвастливого вахтовика
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии пьяный рэкетир загремел в тюрьму за приключение в поезде
В Северобайкальске осудили мужчину, который в поезде избил попутчика и требовал у него 80 тысяч рублей. Конфликт произошёл в пути, когда потерпевший рассказал, что едет с вахты и у него есть деньги. Подсудимый вместе с приятелем избили мужчину, сломали ему рёбра, но денег так и не получили - на счету у жертвы их не оказалось.

Всё случилось 5 ноября 2025 года в одном из вагонов поезда, следовавшего по перегону в Бурятии. Компания распивала спиртное в полукупе. Когда выяснилось, что потерпевший возвращается с работы вахтовым методом, двое мужчин потребовали у него 80 тысяч рублей. Потерпевший отказался, тогда осуждённый и его приятель начали избивать его. Мужчина получил множественные удары руками и ногами по голове, лицу и туловищу. В результате у него диагностировали закрытый перелом рёбер слева - это расценивается как вред здоровью средней тяжести. Свидетели подтвердили: конфликт был жестоким, на замечания проводников и пассажиров нападавшие не реагировали. Сам осуждённый в суде признал, что требовал деньги и наносил удары, но настаивал, что действовал в состоянии сильного опьянения.

Суд признал его виновным в вымогательстве с применением насилия. Отягчающими обстоятельствами стали алкогольное опьянение и совершение преступления в группе. Смягчающими - признание вины, раскаяние, наличие двух малолетних детей и больной матери. С учётом всех обстоятельств мужчина получил два года колонии общего режима. Потерпевший денег так и не отдал, но по закону это не важно: вымогательство считается оконченным с момента предъявления требования, независимо от того, получил ли преступник деньги. Приговор оставили без изменений.

Фото: «Номер один»

Теги
Криминал

Все новости

В Улан-Удэ строители рухнули вниз из-за машиниста башенного крана
08.05.2026 в 17:47
В Сочи житель Бурятии повредил позвоночник, угодив в глубокий овраг
08.05.2026 в 17:33
Глава Бурятии навестил бойцов в военном госпитале
08.05.2026 в 17:13
В Бурятии депутаты и активисты «Единой России» поздравили ветеранов ВОВ
08.05.2026 в 16:57
В Бурятии пересмотрят решения по единому пособию многодетным семьям
08.05.2026 в 16:44
Россия в «черном списке» ЕС: как это повлияет на бизнес
08.05.2026 в 16:19
В Улан-Удэ двое строителей рухнули с высоты 6 этажа
08.05.2026 в 16:16
В Улан-Удэ женщина обчистила банковскую карту приютившей её пенсионерки
08.05.2026 в 16:00
Депутат Улан-Удэнского горсовета почтил память ветеранов авиапредприятия
08.05.2026 в 15:59
Динара Зарыпова представит Бурятию на вокальном конкурсе «Звезда-2026»
08.05.2026 в 15:48
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
В Улан-Удэ строители рухнули вниз из-за машиниста башенного крана
Он обрушил строительные леса, на которых находились рабочие
08.05.2026 в 17:47
В Сочи житель Бурятии повредил позвоночник, угодив в глубокий овраг
Он ехал на мопеде
08.05.2026 в 17:33
В Улан-Удэ двое строителей рухнули с высоты 6 этажа
Один из мужчин скончался в медучреждении
08.05.2026 в 16:16
В Улан-Удэ женщина обчистила банковскую карту приютившей её пенсионерки
Потерпевшая доверила новой знакомой присмотреть за собаками и осталась без накоплений
08.05.2026 в 16:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru