В Бурятии пьяный рэкетир загремел в тюрьму за приключение в поезде

В Северобайкальске осудили мужчину, который в поезде избил попутчика и требовал у него 80 тысяч рублей. Конфликт произошёл в пути, когда потерпевший рассказал, что едет с вахты и у него есть деньги. Подсудимый вместе с приятелем избили мужчину, сломали ему рёбра, но денег так и не получили - на счету у жертвы их не оказалось.Всё случилось 5 ноября 2025 года в одном из вагонов поезда, следовавшего по перегону в Бурятии. Компания распивала спиртное в полукупе. Когда выяснилось, что потерпевший возвращается с работы вахтовым методом, двое мужчин потребовали у него 80 тысяч рублей. Потерпевший отказался, тогда осуждённый и его приятель начали избивать его. Мужчина получил множественные удары руками и ногами по голове, лицу и туловищу. В результате у него диагностировали закрытый перелом рёбер слева - это расценивается как вред здоровью средней тяжести. Свидетели подтвердили: конфликт был жестоким, на замечания проводников и пассажиров нападавшие не реагировали. Сам осуждённый в суде признал, что требовал деньги и наносил удары, но настаивал, что действовал в состоянии сильного опьянения.Суд признал его виновным в вымогательстве с применением насилия. Отягчающими обстоятельствами стали алкогольное опьянение и совершение преступления в группе. Смягчающими - признание вины, раскаяние, наличие двух малолетних детей и больной матери. С учётом всех обстоятельств мужчина получил два года колонии общего режима. Потерпевший денег так и не отдал, но по закону это не важно: вымогательство считается оконченным с момента предъявления требования, независимо от того, получил ли преступник деньги. Приговор оставили без изменений.Фото: «Номер один»