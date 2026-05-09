Общество 09.05.2026 в 08:00

Председатель горсовета поздравил улан-удэнцев с праздником Победы

Дорогие ветераны и жители города!
Текст: Служба информации "Номер один"
Фото: горсовет Улан-Удэ
Примите самые искренние и сердечные поздравления с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Этот священный для всех нас день олицетворяет мужество, стойкость и самоотверженность нашего народа, отстоявшего свободу и независимость Родины. Мы с благодарностью вспоминаем подвиг тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу, кто подарил нам мирное будущее. Их героизм и жертвенность навсегда останутся в наших сердцах и памяти поколений.

Сегодня мы также с гордостью и уважением говорим о героях нашего времени - тех, кто, как и прежде, проявляет мужество и самоотверженность, защищая интересы Родины. Их подвиг - продолжение славных традиций старшего поколения, и мы склоняем головы перед их стойкостью и верностью долгу.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и успехов во всех начинаниях на благо Улан-Удэ и нашей страны!

С глубоким уважением, председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Ч.В. Бальжинимаев
