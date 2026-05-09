Инкубатор в Улан-Удэ остался без «цыплят»

Республиканский бизнес-инкубатор коренным образом меняет контингент своих «клиентов». Курс учреждения прежний - поддержка бизнеса. Но упор теперь на тех предпринимателей, кто докажет свою эффективность и пользу от деятельности.Работа в бизнес-инкубаторе до середины прошлого года контролировалась управляющей компанией (ЧОУ ДПО «ЦДО ТПП РБ»), которая, в свою очередь, была выбрана по итогам конкурса. По факту вся работа сводилась к оперативному управлению площадями. Минпром занимался общим мониторингом эффективности деятельности. Ну и отвечал за урегулирование споров, связанных с размещением в бизнес-инкубаторе резидентов.После ухода управляющей компании минпром провел совещание с резидентами бизнес-инкубатора, на котором поставил предпринимателей перед фактом - деятельность этой организации в существующем формате прекращается, и с 1 октября 2025 года запланированы работы по переформатированию помещений.- Резидентам была дана возможность освободить помещения в срок до 30.09.2025. В настоящее время площади свободны, - сухо констатировали в минпроме.Само название «бизнес-инкубатор» подразумевает, что он помогает недавно организованным стартапам встать на ноги. Однако не все они смогли развить свой бизнес даже на льготных условиях. При этом есть малый бизнес с успешными полезными проектами, и видится логичным поддержать не только начинающих, но и тех, кто уже доказал свою эффективность, однако им все еще требуется поддержка. Чтобы на удобной и льготной площади разместить эффективный малый бизнес, с 13 апреля по 13 мая 2026 года организован прием заявок на конкурсный отбор. Льготные площади теперь будет предоставлять Гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства и развития промышленности Республики Бурятия.Почему вдруг он? После ухода старой управляющей компании права на помещения передали фонду. 19 марта текущего года между ним и минимущества подписан договор аренды государственного недвижимого имущества. Чтобы все было законно, нормативные акты о Гарантийном фонде скорректировали с учетом новых полномочий.- Общая площадь передаваемых во временное владение и использование помещений составляет 2568,8 квадратного метра. Площадь помещений для заключения договоров льготной субаренды (то есть для предоставления резидентам) составляет 940 квадратных метров, - пояснили в минпроме республики. В рамках идущего конкурсного отбора площадь помещений для заключения договоров льготной субаренды составляет 786,5 квадратного метра.Раньше в бизнес-инкубаторе действовал простой принцип: приоритет начинающим. Теперь минпром говорит прямо: «Приоритетов предприятиям по стадиям развития, как это было раньше, нет».Теперь при отборе новых резидентов Гарантийный фонд будет отдавать приоритет малым, средним предпринимателям с патентом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, используемый в производстве. При конкурсном отборе учитывается деятельность претендента по внедрению новых технологий и реализации проектов. Сыграет роль статус малой технологической компании, социального предприятия.Обратят внимание на наличие статуса участника специальной военной операции, ветерана боевых действий, а также члена их семей (супруг/супруга, вдовец/вдова, дети), на наличие разрешения на использование знака местного производителя «Сделано в Бурятии». Минпром уже расписал планы на переданные фонду помещения.- Планируем преобразовать эти помещения в многофункциональную площадку для презентации местных производителей, в комфортное современное пространство для деловых переговоров, крупных мероприятий, выставок, образовательных программ. Также здесь будет расположена и галерея ремесленников. Сделаем все для продвижения нашего бизнеса и бренда «Сделано в Бурятии», - говорят в минпроме о помещениях, переданных под управление Гарантийного фонда.- В связи с тем, что концепция бизнес-инкубатора изжила себя, сейчас помещения по ул. Бабушкина, 14а, преобразуются в современное выставочное пространство «Сделано Бурятии». В этой связи нецелесообразно оценивать будущее бизнес-инкубатора, - ответило министерство.То есть инкубатора больше нет, есть «пространство». Оценивать его, впрочем, все же планируют - по четырем параметрам. Количество и качество новых проектов/направлений (сколько новых направлений внедрено, насколько они соответствуют стратегическим приоритетам региона и потребностям рынка). Инновационная активность (доля резидентов, внедряющих инновационные технологии, количество зарегистрированных патентов или других результатов интеллектуальной деятельности). Количество рабочих мест, созданных компаниями-резидентами. И, наконец, срок окупаемости проектов.Чиновники объяснили нам, что «отмена традиционного формата вызвана необходимостью адаптации к современным реалиям и повышением реальной эффективности поддержки местного предпринимательства». Провели анализ деятельности прежней управляющей компании и резидентов, пришли к выводу - надо переформатировать. Одну модель сменили на другую.