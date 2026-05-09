Общество 09.05.2026 в 07:00

Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с Днем Победы

Дорогие улан-удэнцы, уважаемые ветераны, труженики тыла и дети войны!
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с Днем Победы
Фото: мэрия Улан-Удэ
Сегодня мы отмечаем один из самых светлых и значимых праздников — День Победы. И с благодарностью вспоминаем тех, кто подарил нам мирное небо. Наши деды и прадеды не просто защищали Родину — они стояли насмерть, чтобы мы могли жить, мечтать и строить будущее.

Наша столица по праву носит гордое звание «Город трудовой доблести». Тысячи наших земляков сражались на передовой, и столько же ковали Победу здесь, в тылу. В нашем родном Улан-Удэ каждый завод работал для фронта. У станков день и ночь, сменяя друг друга, стояли дети и женщины. Каждую минуту они верили в Победу и ждали весточку от дорогих людей. В наших госпиталях врачи и медсестры возвращали к жизни бойцов, ставили их на ноги. Это огромный подвиг народа, который выстоял, победил. И мы никогда не забудем об этом.

Годы идут, и мы, их потомки, должны помнить и не допускать искажения истории. Наши предки завещали нам защищать Родину, быть сплочёнными, твёрдо отстаивать тысячелетнюю историю, культуру, ценности и национальные интересы. Всё, что дорого и свято для нас. Мы это делаем. Сегодня наши ребята на всех рубежах борются за интересы страны на СВО, и мы знаем – они вернутся домой, вернутся с Победой.

От всего сердца желаю каждому улан-удэнцу крепкого здоровья, бодрости духа и тепла близких.

С праздником!  С Днём Победы!

Мэр г. Улан-Удэ Игорь Шутенков
Теги
поздравление 9 мая

Все новости

В Бурятии пьяный рэкетир загремел в тюрьму за приключение в поезде
08.05.2026 в 18:00
В Улан-Удэ строители рухнули вниз из-за машиниста башенного крана
08.05.2026 в 17:47
В Сочи житель Бурятии повредил позвоночник, угодив в глубокий овраг
08.05.2026 в 17:33
Глава Бурятии навестил бойцов в военном госпитале
08.05.2026 в 17:13
В Бурятии депутаты и активисты «Единой России» поздравили ветеранов ВОВ
08.05.2026 в 16:57
В Бурятии пересмотрят решения по единому пособию многодетным семьям
08.05.2026 в 16:44
Россия в «черном списке» ЕС: как это повлияет на бизнес
08.05.2026 в 16:19
В Улан-Удэ двое строителей рухнули с высоты 6 этажа
08.05.2026 в 16:16
В Улан-Удэ женщина обчистила банковскую карту приютившей её пенсионерки
08.05.2026 в 16:00
Депутат Улан-Удэнского горсовета почтил память ветеранов авиапредприятия
08.05.2026 в 15:59
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
Бурятия на острие конька
Во что обходится родителям триумф юных фигуристов республики
09.05.2026 в 07:00
Зурхай на субботу, 9 мая
22-й лунный день
09.05.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 9 мая 2026 года
Астрологические советы для всех знаков зодиака
09.05.2026 в 06:02
Глава Бурятии навестил бойцов в военном госпитале
Там прошел концерт ко Дню Победы
08.05.2026 в 17:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru