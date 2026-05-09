Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с Днем Победы

Сегодня мы отмечаем один из самых светлых и значимых праздников — День Победы. И с благодарностью вспоминаем тех, кто подарил нам мирное небо. Наши деды и прадеды не просто защищали Родину — они стояли насмерть, чтобы мы могли жить, мечтать и строить будущее.Наша столица по праву носит гордое звание «Город трудовой доблести». Тысячи наших земляков сражались на передовой, и столько же ковали Победу здесь, в тылу. В нашем родном Улан-Удэ каждый завод работал для фронта. У станков день и ночь, сменяя друг друга, стояли дети и женщины. Каждую минуту они верили в Победу и ждали весточку от дорогих людей. В наших госпиталях врачи и медсестры возвращали к жизни бойцов, ставили их на ноги. Это огромный подвиг народа, который выстоял, победил. И мы никогда не забудем об этом.Годы идут, и мы, их потомки, должны помнить и не допускать искажения истории. Наши предки завещали нам защищать Родину, быть сплочёнными, твёрдо отстаивать тысячелетнюю историю, культуру, ценности и национальные интересы. Всё, что дорого и свято для нас. Мы это делаем. Сегодня наши ребята на всех рубежах борются за интересы страны на СВО, и мы знаем – они вернутся домой, вернутся с Победой.От всего сердца желаю каждому улан-удэнцу крепкого здоровья, бодрости духа и тепла близких.С праздником! С Днём Победы!