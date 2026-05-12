Общество 12.05.2026 в 14:00

В Улан-Удэ автовладелица отсудила у СТО деньги за погубленный двигатель

Мастера заменили помпу, а потом запустили мотор без охлаждающей жидкости
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ автовладелица отсудила у СТО деньги за погубленный двигатель
Жительница Улан-Удэ приехала на станцию техобслуживания заменить помпу. Мастера все сделали, выдали заказ-наряд, взяли 7772 рубля. Но сразу после запуска двигатель на заглох. С тех пор машина стоит на территории СТО.

Всё случилось 3 января 2024 года. Автомобиль заехал своим ходом. Мастер сменил помпу, а когда попробовал завести, мотор заработал с вибрацией, посторонними звуками и густым белым паром. Через несколько минут двигатель заглох и больше не запускался. Позже его разобрали, но причину поломки так и не назвали.

Спустя год, отчаявшись дождаться ответа, владелица подала в суд. Провели независимую экспертизу. Эксперт выяснил: до визита на СТО двигатель действительно перегревался, но именно работники станции довели его до критического состояния. Они не провели диагностику, не предупредили клиента о рисках, а после проблем не организовали экспертизу за свой счёт, как того требуют Правила техобслуживания. В результате шатун деформировало, двигатель заклинило.

Суд встал на сторону автовладелицы. Индивидуального предпринимателя обязали не только вернуть 7772 рубля за работу и детали, но и бесплатно отремонтировать двигатель. Сверх того, взыскали компенсацию морального вреда - 10 тысяч рублей, штраф - 8 886 рублей и расходы на эксперта - 40 тысяч рублей. Всего почти 67 тысяч рублей, плюс сам ремонт.

Ответчик пытался оспорить решение, но Верховный суд Бурятии подтвердил: ответственность за некачественный ремонт и даже за ухудшение состояния автомобиля лежит на исполнителе. Особенно когда тот не предупредил клиента и не остановил работу, как только выявил серьёзную неисправность. Жалобу отклонили.

Теперь женщина ждёт, когда СТО исправит то, что сломала - или хотя бы вернёт деньги. 

Фото: «Номер один»

Теги
суд

Все новости

На Улан-Удэ надвигаются дождь и сильный ветер
12.05.2026 в 15:09
Мэр Улан-Удэ поздравил призёрку Первенства Европы по тхэквондо
12.05.2026 в 14:55
Бурятия оказалась 36-й по доступности электроэнергии
12.05.2026 в 14:42
Бурятия может оказаться без иркутских яиц
12.05.2026 в 14:36
В Монголии будет создан региональный центр ООН по правам человека
12.05.2026 в 14:24
В райцентре в Бурятии разваливается стадион
12.05.2026 в 14:20
«Думала — просто шишка, оказалось — рак»
12.05.2026 в 14:12
В Улан-Удэ гости обокрали хозяйку после застолья
12.05.2026 в 14:08
В Улан-Удэ автовладелица отсудила у СТО деньги за погубленный двигатель
12.05.2026 в 14:00
В Бурятии устроили свалку возле популярных буузных
12.05.2026 в 13:15
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 мая

Читайте также
На Улан-Удэ надвигаются дождь и сильный ветер
По республике объявили штормовое предупреждение
12.05.2026 в 15:09
Мэр Улан-Удэ поздравил призёрку Первенства Европы по тхэквондо
17-летняя Мария Филатова завоевала «бронзу» на соревнованиях в Греции
12.05.2026 в 14:55
Бурятия оказалась 36-й по доступности электроэнергии
А Иркутская область возглавила рейтинг
12.05.2026 в 14:42
Бурятия может оказаться без иркутских яиц
Экономический кризис добивает крупное птицеводческое предприятие региона
12.05.2026 в 14:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru