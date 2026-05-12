В Улан-Удэ автовладелица отсудила у СТО деньги за погубленный двигатель

Жительница Улан-Удэ приехала на станцию техобслуживания заменить помпу. Мастера все сделали, выдали заказ-наряд, взяли 7772 рубля. Но сразу после запуска двигатель на заглох. С тех пор машина стоит на территории СТО.Всё случилось 3 января 2024 года. Автомобиль заехал своим ходом. Мастер сменил помпу, а когда попробовал завести, мотор заработал с вибрацией, посторонними звуками и густым белым паром. Через несколько минут двигатель заглох и больше не запускался. Позже его разобрали, но причину поломки так и не назвали.Спустя год, отчаявшись дождаться ответа, владелица подала в суд. Провели независимую экспертизу. Эксперт выяснил: до визита на СТО двигатель действительно перегревался, но именно работники станции довели его до критического состояния. Они не провели диагностику, не предупредили клиента о рисках, а после проблем не организовали экспертизу за свой счёт, как того требуют Правила техобслуживания. В результате шатун деформировало, двигатель заклинило.Суд встал на сторону автовладелицы. Индивидуального предпринимателя обязали не только вернуть 7772 рубля за работу и детали, но и бесплатно отремонтировать двигатель. Сверх того, взыскали компенсацию морального вреда - 10 тысяч рублей, штраф - 8 886 рублей и расходы на эксперта - 40 тысяч рублей. Всего почти 67 тысяч рублей, плюс сам ремонт.Ответчик пытался оспорить решение, но Верховный суд Бурятии подтвердил: ответственность за некачественный ремонт и даже за ухудшение состояния автомобиля лежит на исполнителе. Особенно когда тот не предупредил клиента и не остановил работу, как только выявил серьёзную неисправность. Жалобу отклонили.Теперь женщина ждёт, когда СТО исправит то, что сломала - или хотя бы вернёт деньги.Фото: «Номер один»