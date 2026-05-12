В Бурятии устроили свалку возле популярных буузных

В Иволгинском районе Бурятии берег реки Оронгой на съезде с моста завалили мусором. Свалку устроили в 500 метрах от популярных оронгойских буузных.

Печальную картину зафиксировал представитель регионального отделения Народного фронта Сергей Лесников. Кучи отходов – остатки пищи, картон, полиэтиленовые пакеты, упаковки – лежат прямо у воды. Они не только портят виды, но и угрожают состоянию водоема. Общественник предположил, что кто-то выгрузил мусор из машины.

«Мы обратились в администрацию района. Просим организовать уборку местности и принять дополнительные меры по предотвращению повторного появления отходов», - прокомментировали «народники».