Мэр Улан-Удэ поздравил призёрку Первенства Европы по тхэквондо

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков встретился с Марией Филатовой и её тренером Игорем Цыбденовым, чтобы лично поздравить их с высоким результатом на Первенстве Европы по тхэквондо ИТФ, которое прошло в Греции. В соревнованиях приняли участие 952 спортсмена из 34 стран мира. 17-летняя спортсменка в составе сборной России завоевала «бронзу».– Это очень достойный результат, которым можно и нужно гордиться. Отдельное спасибо твоему тренеру Игорю Цыбденову за его труд и вклад в твой успех, к новым победам и вершинам! – сказал мэр Улан-Удэ.Мария рассказала о своем самом сложном бое на Первенстве.– Я проиграла спортсменке из Чехии. После первого раунда у нас была разница в 1 балл – то есть очень близко. Во втором раунде я чуть больше проиграла, потому что на последних секундах начала пытаться набрать баллы. В итоге эта спортсменка стала первой. У неё был самый тяжёлый бой со мной. Это самое обидное, что было.Мария занимается тхэквондо уже 11 лет. В этом году она заканчивает школу, но спорт бросать не собирается – хочет связать свою жизнь со спортивным менеджментом.Сегодня тхэквондо ИТФ в Улан-Удэ занимается около 800 человек, и такие победы вдохновляют всё больше детей идти в спорт.