Бурятия может оказаться без иркутских яиц

Экономический кризис добивает крупное птицеводческое предприятие региона
Крупнейший производитель яиц в Иркутской области - СПК «Окинский» - оказался на грани банкротства. Предприятие столкнулось с многомиллионными долгами, судебными исками от банков, энергетиков и партнеров, а также резким снижением доходов. Как сообщает информационный портал «Ирсити.ру» ситуация вокруг «Окинского» уже вышла за рамки обычного корпоративного конфликта и затрагивает вопросы продовольственной безопасности региона.

СПК «Окинский» — одно из старейших сельхозпредприятий Иркутской области. Сегодня хозяйство производит яйца, молоко, мясо и молочную продукцию, содержит более миллиона голов птицы и тысячи голов крупного рогатого скота. Однако по итогам 2025 года выручка предприятия снизилась до 1,5 миллиарда рублей, а убыток составил около 500 миллионов рублей.

Главной причиной кризиса стало падение оптовых цен на яйца. Производители были вынуждены продавать продукцию практически по себестоимости, тогда как федеральные торговые сети сохраняли высокие наценки. Дополнительный удар нанесли сокращение государственных субсидий и рост долговой нагрузки. За последние два года объем поддержки предприятия снизился почти в четыре раза.

На сегодняшний день против СПК поданы десятки исков на сотни миллионов рублей. Среди кредиторов — энергетические компании, банки и государственные структуры. В январе 2026 года был подан иск о банкротстве предприятия. Кроме того, Россельхознадзор требует более 54 миллионов рублей за экологический ущерб.

Эксперты считают, что проблемы «Окинского» отражают общую ситуацию в агропромышленном комплексе. По словам представителей отрасли, птицеводство переживает тяжелый кризис: растут расходы, сокращается господдержка, усиливается конкуренция и давление со стороны крупных торговых сетей. Многие предприятия работают в убыток и вынуждены брать коммерческие кредиты для покрытия текущих расходов.

Власти Иркутской области уже начали искать инвесторов и обсуждают варианты финансового оздоровления предприятия. Специалисты подчеркивают, что закрытие такого хозяйства может привести к потере сотен рабочих мест и серьезным проблемам для сельского хозяйства региона. К тому же это предприятие поставляет в Бурятию большие партии яиц и другой продукции, что снизит ассортимент в нашем регионе.
