Общество 12.05.2026 в 14:24

В Монголии будет создан региональный центр ООН по правам человека

Новая организация будет способствовать выполнению международных соглашений в этой области
Текст: Иван Иванов
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк посетил Монголию с официальным визитом. Как сообщает информационный портал «Монцамэ», этот визит стал признанием достижений страны в области свобод, демократии и прав человека.

В ходе визита министр иностранных дел Монголии Батмунх Батцэцэг и Фолькер Тюрк провели двустороннюю встречу, в рамках которой обсудили текущую международную ситуацию и выполнение Монголией международных договоров и конвенций в области прав человека. По итогам переговоров МИД Монголии и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подписали меморандум о сотрудничестве по разработке дорожной карты для создания Регионального центра исследований по правам человека. Этот шаг стал частью обязательств Монголии, принятых в связи с 75-летием Всеобщей декларации прав человека.

Стороны также обсудили проведение 17-й Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, которая состоится в Монголии в августе текущего года. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека направит на мероприятие свою делегацию. Кроме того, достигнута договорённость о совместной организации специального мероприятия, посвящённого защите прав уязвимых групп населения, особенно женщин и детей, страдающих от последствий изменения климата.

Во время встречи Фолькер Тюрк представил инициативу «Global Alliance for Human Rights», направленную на развитие многостороннего и скоординированного международного сотрудничества в сфере защиты прав человека. По его словам, в условиях ослабления верховенства права и ухудшения ситуации с правами человека в мире необходимо сделать эту тему центральной частью глобального диалога и международного процесса принятия решений. Он также предложил Монголии изучить инициативу и поддержать её.

Отметим, Верховный комиссар ООН по правам человека посетил Монголию впервые за последние 26 лет.

