На Улан-Удэ надвигаются дождь и сильный ветер

По данным синоптиков Бурятского гидрометцентра, 13 мая в Улан-Удэ и окрестностях ожидается усиление ветра до 15–19 м/с и дождь.

В среду, 13 мая ночью дождь, но днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 9–14 м/с. Температура ночью +4…+6 °С, днём +12…+14 °С.

В четверг, 14 мая погода ожидается без осадков. Ветер западный, ночью слабый, днём 5–10 м/с. Температура ночью около 0 °С, днём +15…+17 °С.

В пятницу, 15 мая ночью без осадков, а днём возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 7–12 м/с. Температура ночью около 0 °С, днём +13…+15 °С.

Фото: нейросеть