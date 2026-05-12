Общество 12.05.2026 в 14:20

В райцентре в Бурятии разваливается стадион

Из деревянных досок вокруг футбольного поля торчат гвозди
Текст: Карина Перова
Фото: Еравна-инфо.24/7

В селе Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии разваливается стадион на территории КСК. По словам местных жителей, на футбольном поле растут кустарники, беговая дорожка порвалась, имеет провалы.

«А самое главное, деревянные доски вокруг поля сгнили, торчат гвозди, валяются доски. Очень травмоопасно», - подчеркнули сельчане.

Начальник отдела молодёжи и спорта райадминистрации Дамби Ванчинов заверил, что стадион ДЮСШ будут ремонтироваться в этом году. «Готовим сметную документацию», - прокомментировал чиновник.

