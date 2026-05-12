Общество 12.05.2026 в 14:42

Бурятия оказалась 36-й по доступности электроэнергии

А Иркутская область возглавила рейтинг
Текст: Карина Перова
В РИА подготовили рейтинг регионов по доступности электроэнергии. Бурятия оказалась на 36-м месте.

Согласно исследованиям, количество электроэнергии доступное на среднемесячную чистую зарплату в республике составило 11799 кВт∙ч. Стоимость электроэнергии для квартир без электроплит при минимальном объеме потребления в марте 2026 г. – 616 руб. за 100 кВт∙ч. А изменение стоимости 1 кВт∙ч по сравнению с декабрем 2025 г. – 1,5%.   

Для сравнения, Иркутская область расположилась на первой строчке рейтинга, а Забайкальский край – на 11-й.

