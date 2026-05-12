12.05.2026 в 14:08
В Улан-Удэ гости обокрали хозяйку после застолья
Женщина не досчиталась 160 тысяч рублей
Текст: Елена Кокорина
В полицию Улан-Удэ 6 мая обратилась 42-летняя женщина. Из её квартиры пропали телефон, золотые украшения и более 160 тысяч рублей, а под подозрения сразу попали гости, которых она пригласила к себе накануне.
- В ходе расследования выяснилось, что накануне потерпевшая пригласила к себе бывшую коллегу с 29-летним знакомым. После совместного застолья хозяйка уснула, а гости вынесли все ценные вещи. Все это они продали, а деньги потратили, - рассказали в полиции республики.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба». Оба фигуранта ранее были судимы, добавили в МВД.
Фото: нейросеть
