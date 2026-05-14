Общество 14.05.2026 в 14:00

Лошади без хозяина разбили машину жителю Бурятии

Районные власти не смогли найти владельца животных и теперь заплатят почти 350 тысяч рублей
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Лошади без хозяина разбили машину жителю Бурятии
Житель Иволгинского района лишился машины после того, как в темноте на трассе врезался в табун лошадей. Хозяина животных так и не нашли. Владелец авто пошёл в суд и выиграл дело у районной администрации - та, по мнению суда, не выполнила свои обязанности по отлову и содержанию безнадзорных животных.

ДТП случилось 18 октября 2022 года на автодороге Р-258 в Иволгинском районе. Автомобиль Toyota Mark II, за рулём которого находилась супруга владельца, наехал на лошадей, переходивших дорогу вне зоны действия знака «Перегон скота». Машина получила серьёзные повреждения, стоимость восстановительного ремонта без учёта износа превысила 345 тысяч рублей.

Сотрудники ГИБДД возбудили административное расследование. Участковый довольно быстро установил возможного хозяина лошадей - жителя соседнего района. Но дальнейшего движения дело не получило. Администрация Иволгинского района, на которую законом возложены полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных, бездействовала. Загона для скота на территории района не было, договора на отлов не заключали. Только после случившегося ДТП, по инициативе самого водителя, чиновники в спешном порядке организовали загон.

Районная администрация пыталась переложить ответственность на сельское поселение, но суд не принял этот довод. По республиканскому закону полномочия по обращению с безнадзорными животными переданы именно муниципальным районам, а не поселениям. К тому же, как выяснилось, соглашений о передаче этих полномочий на уровень сельских администраций заключено не было.

Определить хозяина лошадей и взыскать ущерб с него не удалось. Постановление о привлечении вероятного хозяина к ответственности отменили за истечением сроков давности, а гражданский иск против него разбился о недоказанность вины конкретного лица: лошади серой масти, на которые указала водитель, у ответчика отсутствовали.

Тогда владелец авто изменил тактику и подал иск к районной администрации - за халатность. Судебная коллегия Верховного суда Бурятии согласилась: чиновники не исполнили свои обязанности. Они не следили за безнадзорными животными, не отлавливали их и не помещали в спецзагоны. Это бездействие находится в прямой причинной связи с аварией и ущербом.

Администрацию района обязали выплатить истцу 345 583 рубля ущерба, а также госпошлину и расходы на экспертизу. 

Фото: «Номер один»

Теги
суд

Все новости

В деле о тройном убийстве в Улан-Удэ поставили точку
14.05.2026 в 14:57
В Бурятии лесники высадили аллею елей
14.05.2026 в 14:26
В водопровод Бодайбо начала поступать техническая вода
14.05.2026 в 14:19
Лошади без хозяина разбили машину жителю Бурятии
14.05.2026 в 14:00
В Бурятии устроят ловлю коня арканом
14.05.2026 в 13:31
Бассейн в Борзе остановился из-за санкций
14.05.2026 в 13:06
Пенсионерка из Якутии подозревается в хищении более 13 миллионов рублей
14.05.2026 в 12:45
Сборная Бурятии завоевала 44 медали на турнире по кикбоксингу
14.05.2026 в 12:43
В улан-удэнской колонии снова засекли арбалетчика с «дурью»
14.05.2026 в 12:40
Дружинин уходит из «ЭкоАльянса»
14.05.2026 в 12:22
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

Читайте также
В Бурятии лесники высадили аллею елей
Она появилась ко Дню Победы
14.05.2026 в 14:26
В водопровод Бодайбо начала поступать техническая вода
После очередной аварии на водопроводе коммунальщики вынуждены временно поставлять населению некачественную жидкость
14.05.2026 в 14:19
В Бурятии устроят ловлю коня арканом
В республике пройдет масштабный День табунщика
14.05.2026 в 13:31
Бассейн в Борзе остановился из-за санкций
Европейское оборудование по очистке воды сломалось, запчастей к ним поставить не удалось
14.05.2026 в 13:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru