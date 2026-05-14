Лошади без хозяина разбили машину жителю Бурятии

Житель Иволгинского района лишился машины после того, как в темноте на трассе врезался в табун лошадей. Хозяина животных так и не нашли. Владелец авто пошёл в суд и выиграл дело у районной администрации - та, по мнению суда, не выполнила свои обязанности по отлову и содержанию безнадзорных животных.ДТП случилось 18 октября 2022 года на автодороге Р-258 в Иволгинском районе. Автомобиль Toyota Mark II, за рулём которого находилась супруга владельца, наехал на лошадей, переходивших дорогу вне зоны действия знака «Перегон скота». Машина получила серьёзные повреждения, стоимость восстановительного ремонта без учёта износа превысила 345 тысяч рублей.Сотрудники ГИБДД возбудили административное расследование. Участковый довольно быстро установил возможного хозяина лошадей - жителя соседнего района. Но дальнейшего движения дело не получило. Администрация Иволгинского района, на которую законом возложены полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных, бездействовала. Загона для скота на территории района не было, договора на отлов не заключали. Только после случившегося ДТП, по инициативе самого водителя, чиновники в спешном порядке организовали загон.Районная администрация пыталась переложить ответственность на сельское поселение, но суд не принял этот довод. По республиканскому закону полномочия по обращению с безнадзорными животными переданы именно муниципальным районам, а не поселениям. К тому же, как выяснилось, соглашений о передаче этих полномочий на уровень сельских администраций заключено не было.Определить хозяина лошадей и взыскать ущерб с него не удалось. Постановление о привлечении вероятного хозяина к ответственности отменили за истечением сроков давности, а гражданский иск против него разбился о недоказанность вины конкретного лица: лошади серой масти, на которые указала водитель, у ответчика отсутствовали.Тогда владелец авто изменил тактику и подал иск к районной администрации - за халатность. Судебная коллегия Верховного суда Бурятии согласилась: чиновники не исполнили свои обязанности. Они не следили за безнадзорными животными, не отлавливали их и не помещали в спецзагоны. Это бездействие находится в прямой причинной связи с аварией и ущербом.Администрацию района обязали выплатить истцу 345 583 рубля ущерба, а также госпошлину и расходы на экспертизу.Фото: «Номер один»