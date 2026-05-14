Общество 14.05.2026 в 14:26

В Бурятии лесники высадили аллею елей

Она появилась ко Дню Победы
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии лесники высадили аллею елей

В Бурятии лесники Хоринского района провели памятную экологическую акцию на территории Курбинского лесничества. Чтобы отдать дань уважения подвигу ветеранов ВОВ, трудившихся после войны в лесном хозяйстве,  на специально подготовленном участке-аллее они высадили молодые ели.

- Подобные инициативы имеют двойное значение: с одной стороны, они способствуют восстановлению лесного фонда, а с другой - помогают сохранить историческую память о героизме и самоотверженности народа в годы войны, - рассказали в лесничестве.

Саженцы ели станут живым символом памяти и благодарности поколению победителей, а также вкладом в экологическое благополучие региона, отметили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Фото: РАЛХ

Теги
аллея памяти

Все новости

В деле о тройном убийстве в Улан-Удэ поставили точку
14.05.2026 в 14:57
В Бурятии лесники высадили аллею елей
14.05.2026 в 14:26
В водопровод Бодайбо начала поступать техническая вода
14.05.2026 в 14:19
Лошади без хозяина разбили машину жителю Бурятии
14.05.2026 в 14:00
В Бурятии устроят ловлю коня арканом
14.05.2026 в 13:31
Бассейн в Борзе остановился из-за санкций
14.05.2026 в 13:06
Пенсионерка из Якутии подозревается в хищении более 13 миллионов рублей
14.05.2026 в 12:45
Сборная Бурятии завоевала 44 медали на турнире по кикбоксингу
14.05.2026 в 12:43
В улан-удэнской колонии снова засекли арбалетчика с «дурью»
14.05.2026 в 12:40
Дружинин уходит из «ЭкоАльянса»
14.05.2026 в 12:22
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

Читайте также
В водопровод Бодайбо начала поступать техническая вода
После очередной аварии на водопроводе коммунальщики вынуждены временно поставлять населению некачественную жидкость
14.05.2026 в 14:19
Лошади без хозяина разбили машину жителю Бурятии
Районные власти не смогли найти владельца животных и теперь заплатят почти 350 тысяч рублей
14.05.2026 в 14:00
В Бурятии устроят ловлю коня арканом
В республике пройдет масштабный День табунщика
14.05.2026 в 13:31
Бассейн в Борзе остановился из-за санкций
Европейское оборудование по очистке воды сломалось, запчастей к ним поставить не удалось
14.05.2026 в 13:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru