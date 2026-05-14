Общество 14.05.2026 в 14:26
В Бурятии лесники высадили аллею елей
Она появилась ко Дню Победы
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии лесники Хоринского района провели памятную экологическую акцию на территории Курбинского лесничества. Чтобы отдать дань уважения подвигу ветеранов ВОВ, трудившихся после войны в лесном хозяйстве, на специально подготовленном участке-аллее они высадили молодые ели.
- Подобные инициативы имеют двойное значение: с одной стороны, они способствуют восстановлению лесного фонда, а с другой - помогают сохранить историческую память о героизме и самоотверженности народа в годы войны, - рассказали в лесничестве.
Саженцы ели станут живым символом памяти и благодарности поколению победителей, а также вкладом в экологическое благополучие региона, отметили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Фото: РАЛХ
