Пенсионерка из Якутии подозревается в хищении более 13 миллионов рублей

В Якутии 75-летняя пенсионерка подозревается в хищении свыше 13 миллионов рублей. По данным республиканского МВД, возбуждено 6 уголовных дел по заявлениям обманутых граждан. Об этом сообщает информационный портал «Sakha.Day».

По предварительной информации, подозреваемая и неустановленные лица предлагали гражданам, преимущественно пожилым, инвестировать в финансовые проекты «GoldCoin», «Альянс» и другие, обещая высокие проценты. Деньги переводились через мессенджеры.

В схеме, работающей через тематические группы в мессенджерах, участвуют «лидеры», которые создают иллюзию выплат и упоминают некоего «Рудольфа», якобы одобряющего сделки. Реальные деньги, предположительно, присваиваются организаторами.

«Реальных выплат нет. Схема работает через мессенджер, популярный у якутян пенсионного возраста, где пожилая землячка, вызывающая доверие, и другие, так называемые, «лидеры» общественного мнения, создают множество групп, выступая в роли координаторов. В этих чатах они публично обещают скорые выплаты с процентами, при этом сами деньги не возвращают. Кроме того, в переписке упоминается некий «Рудольф», который якобы лично одобряет сделки и контролирует выплаты», - подчеркнули в пресс-службе МВД Якутии.

Полиция считает, что потерпевших может быть больше. Отмечается, что подобные случаи, когда жители Якутии завлекают земляков в сомнительные проекты, не являются редкостью.