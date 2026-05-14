Спорт 14.05.2026 в 12:43

Сборная Бурятии завоевала 44 медали на турнире по кикбоксингу

Соревнования проходили в Иркутске
Текст: Елена Кокорина
Сборная Бурятии успешно выступила на Открытом региональном турнире по кикбоксингу памяти Героя СССР Аркадия Сударева, который прошел в Иркутске. Наши спортсмены завоевали 11 золотых, 18 серебряных и 15 бронзовых медалей.

 - За каждой медалью стоят огромный труд, дисциплина и ежедневная работа тренеров. Именно наставники помогают спортсменам расти, побеждать и достойно представлять Бурятию на соревнованиях разного уровня. Поздравляем команду с достойным выступлением, – отметил министр спорта республики Иван Козырев.

Высокий результат сборной стал возможен благодаря работе тренеров – Александра Шаралдаева, Виктора Цоя, Сергея Биликтуева, Анжелики Куулар, Зорикто Занданова, Саяна Арамхиева, Зоригто Шубина, Михаила Захарова, Евгения Дарханова. В региональном минспорте поблагодарили тренерский штаб за профессионализм, преданность делу и вклад в развитие кикбоксинга в Бурятии.

Фото: минспорт РБ

