Общество 14.05.2026 в 14:19

В водопровод Бодайбо начала поступать техническая вода

После очередной аварии на водопроводе коммунальщики вынуждены временно поставлять населению некачественную жидкость
A- A+
Текст: Иван Иванов
В водопровод Бодайбо начала поступать техническая вода
Фото: архив «Номер один»

В городе Бодайбо после коммунальной аварии возобновили подачу воды. На водозаборной станции «Роса» был запущен основной насос и установлен резервный. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Бодайбинского городского поселения Олег Горин.

Как отметил в своем телеграмм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, утром 14 мая вода начала поступать в жилые дома и социально значимые учреждения. Одновременно в городе продолжается запуск котельных – на данный момент уже работают семь объектов, остальные планируют подключить в течение дня.

При этом власти предупреждают: вода, поступающая по системе централизованного водоснабжения, пока является технической. Использовать её для питья и приготовления пищи запрещено. Для жителей продолжается подвоз воды – в работе задействованы пять автоцистерн.

В отдельных районах города ещё возможны перебои с водоснабжением из-за локальных повреждений на сетях. Специалисты Тепловодоканала устраняют проблемы в оперативном режиме. Сообщить об отсутствии воды жители могут через управляющие компании или по номеру 112.

Продолжается и выдача бутилированной воды. Её доставляют в социальные учреждения, а также инвалидам I и II группы, детям войны, многодетным семьям, семьям участников специальной военной операции и пожилым людям, находящимся на социальном обслуживании.

На фоне проблем с водой осложняется и гидрологическая ситуация на севере Иркутская область. За последние сутки в населённых пунктах Катангского района и Усть-Кутский район подтоплены 174 приусадебных участка и 54 жилых дома. В зоне подтопления находятся более 90 человек, в том числе дети. Спасатели продолжают дежурство и оказывают помощь местным жителям. Школьники Бодайбо временно переведены на дистанционное обучение, детские сады пока закрыты.

Стоит отметить, что нынешняя авария продолжила череду коммунальных ЧП в Бодайбо. В январе из-за сильных морозов в городе перемёрзла теплотрасса, тогда жители также остались без тепла и воды. В регионе вводился режим чрезвычайной ситуации, а в отношении ряда должностных лиц были возбуждены уголовные дела.

Теги
бодайбо коммунальная авария вода

Все новости

В деле о тройном убийстве в Улан-Удэ поставили точку
14.05.2026 в 14:57
В Бурятии лесники высадили аллею елей
14.05.2026 в 14:26
В водопровод Бодайбо начала поступать техническая вода
14.05.2026 в 14:19
Лошади без хозяина разбили машину жителю Бурятии
14.05.2026 в 14:00
В Бурятии устроят ловлю коня арканом
14.05.2026 в 13:31
Бассейн в Борзе остановился из-за санкций
14.05.2026 в 13:06
Пенсионерка из Якутии подозревается в хищении более 13 миллионов рублей
14.05.2026 в 12:45
Сборная Бурятии завоевала 44 медали на турнире по кикбоксингу
14.05.2026 в 12:43
В улан-удэнской колонии снова засекли арбалетчика с «дурью»
14.05.2026 в 12:40
Дружинин уходит из «ЭкоАльянса»
14.05.2026 в 12:22
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

Читайте также
В Бурятии лесники высадили аллею елей
Она появилась ко Дню Победы
14.05.2026 в 14:26
Лошади без хозяина разбили машину жителю Бурятии
Районные власти не смогли найти владельца животных и теперь заплатят почти 350 тысяч рублей
14.05.2026 в 14:00
В Бурятии устроят ловлю коня арканом
В республике пройдет масштабный День табунщика
14.05.2026 в 13:31
Бассейн в Борзе остановился из-за санкций
Европейское оборудование по очистке воды сломалось, запчастей к ним поставить не удалось
14.05.2026 в 13:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru