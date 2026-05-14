В водопровод Бодайбо начала поступать техническая вода

В городе Бодайбо после коммунальной аварии возобновили подачу воды. На водозаборной станции «Роса» был запущен основной насос и установлен резервный. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Бодайбинского городского поселения Олег Горин.

Как отметил в своем телеграмм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, утром 14 мая вода начала поступать в жилые дома и социально значимые учреждения. Одновременно в городе продолжается запуск котельных – на данный момент уже работают семь объектов, остальные планируют подключить в течение дня.

При этом власти предупреждают: вода, поступающая по системе централизованного водоснабжения, пока является технической. Использовать её для питья и приготовления пищи запрещено. Для жителей продолжается подвоз воды – в работе задействованы пять автоцистерн.

В отдельных районах города ещё возможны перебои с водоснабжением из-за локальных повреждений на сетях. Специалисты Тепловодоканала устраняют проблемы в оперативном режиме. Сообщить об отсутствии воды жители могут через управляющие компании или по номеру 112.

Продолжается и выдача бутилированной воды. Её доставляют в социальные учреждения, а также инвалидам I и II группы, детям войны, многодетным семьям, семьям участников специальной военной операции и пожилым людям, находящимся на социальном обслуживании.

На фоне проблем с водой осложняется и гидрологическая ситуация на севере Иркутская область. За последние сутки в населённых пунктах Катангского района и Усть-Кутский район подтоплены 174 приусадебных участка и 54 жилых дома. В зоне подтопления находятся более 90 человек, в том числе дети. Спасатели продолжают дежурство и оказывают помощь местным жителям. Школьники Бодайбо временно переведены на дистанционное обучение, детские сады пока закрыты.

Стоит отметить, что нынешняя авария продолжила череду коммунальных ЧП в Бодайбо. В январе из-за сильных морозов в городе перемёрзла теплотрасса, тогда жители также остались без тепла и воды. В регионе вводился режим чрезвычайной ситуации, а в отношении ряда должностных лиц были возбуждены уголовные дела.