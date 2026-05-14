Экономика и бизнес 14.05.2026 в 15:04

Туры на Байкал подорожали на 20%

На стоимость туристических пакетов повлияла возросшая стоимость перелётов из Москвы
Текст: Иван Иванов
Летний отдых на Байкале в 2026 году заметно вырос в цене — стоимость туров увеличилась на 10–20% по сравнению с прошлым сезоном. По данным туроператоров, поездка на двоих в высокий сезон с учетом перелета теперь обойдется минимум в 180 тысяч рублей. Основными причинами подорожания стали рост цен на авиабилеты, размещение и экскурсионный транспорт.

Как сообщает информационный портал Атор.ру, спрос на отдых на Байкале этим летом остается неоднородным. В компании «Интурист» сообщили о росте продаж на 15%, тогда как Coral Travel, FUN&SUN, «Русский Экспресс» и национальный туроператор АЛЕАН фиксируют показатели примерно на уровне прошлого года. По данным АЛЕАН, Байкал занимает около 9% всех бронирований экскурсионных туров по России.

Главным фактором, сдерживающим спрос, туроператоры называют высокую стоимость перелетов. Авиабилеты из Москвы в Иркутск и обратно в июле–августе стоят от 35 до 55 тысяч рублей на человека. Дополнительно на итоговую цену влияют расходы на проживание, экскурсии и трансферы.

Средняя стоимость экскурсионного тура на Байкал продолжительностью 7–10 дней составляет от 110 до 200 тысяч рублей на двоих без учета перелета. На фоне подорожания туристы стали чаще выбирать более короткие поездки — средняя продолжительность отдыха сократилась до 6–7 дней, а средний чек снизился на 10–15%.

Туристы также начали внимательнее относиться к бытовым вопросам: стоимости питания, возможности оплаты картой или QR-кодом, наличию интернета и Wi-Fi, а также необходимости брать с собой наличные. Эти детали все чаще влияют на решение о поездке.

Чтобы сделать отдых доступнее, туроператоры запускают специальные программы. Так, FUN&SUN с июня организует блочные рейсы в Иркутск на бортах «Уральских авиалиний» с вылетами из Москвы два раза в неделю. Стоимость пакетных туров с проживанием, трансферами и экскурсиями начинается от 124 тысяч рублей на двоих.

Активный туристический сезон на Байкале стартует в июне, а пик приходится на июль и август.

