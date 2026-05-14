Общество 14.05.2026 в 13:31

В Бурятии устроят ловлю коня арканом

В республике пройдет масштабный День табунщика
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В селе Ульдурга Еравнинского района Бурятии 23 мая состоится День табунщика (6+), приуроченный к Году единства народов России. Торжественное открытие начнется в 10:00, а главные события развернутся на сельском ипподроме с 11:00.

Гостей ждут ловля коня арканом, скоростное седлание и стрельба из национального лука прямо на скаку. Самым зрелищным моментом станет командное состязание «Даага дэллээн», где участники на время стригут гриву и хвост годовалым жеребятам. Во второй половине дня стартуют конные скачки, открывающие летний сезон 2026 года. Это 14 заездов для лошадей разных возрастов и пород, от годовиков до опытных скакунов.

Для участия в скачках заявки от команд принимаются до 17:00 17 мая на minsel03@govrb.ru и yankovskaya1994@yandex.ru.

Организаторы праздника – минсельхозпрод РБ, СПК «Ульдурга», администрация Еравнинского района и БГСХА.

Вход свободный. Возрастное ограничение 6+

