На АЗС в Улан-Удэ горожанку оставили без кошелька

Жительница Улан-Удэ попалась полиции за кражу карт и денег на автозаправочной станции. Увидев, как женщина обронила кошелек, она не сказала ей об этом, а забрала чужое и умчала на такси. Хозяйка потери обратилась в полицию.

Полицейские выяснили, что кошелёк она оставила на прилавке в магазине на автозаправочной станции. Когда он упал, хозяйка этого не заметила, а другая покупательница увидела находку и забрала её себе. После оплаты покупок она вышла с находкой на улицу, села в такси и уехала. Деньги вытащила, а сам кошелёк выбросила.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время причинённый ущерб полностью возмещён подозреваемой, отметили в полиции республики.

Фото: нейросеть