Бассейн в Борзе остановился из-за санкций

Спортивный комплекс, включающий 25-метровый бассейн и зал для обучения начинающих пловцов, остановил свою работу в Борзе Забайкальского края на неопределенный срок.

Как сообщает информационный портал Chita.ru, причиной этой ситуации стала поломка системы химической водоочистки, которая делает дальнейшую эксплуатацию бассейна небезопасной для посетителей.

Подчеркивается, что строительство бассейна, начавшееся в 2012 году, сопровождалось многочисленными трудностями: задержками экспертизы проекта, возобновлением возведения в 2017 году после остановки, и сложностями с финансированием, в котором участвовал как краевой бюджет, так и поддержка компании «Норильский никель».

Открытие бассейна состоялось только в конце 2018 года, а первые соревнования прошли 30 декабря того же года. В 2019 году местные власти уже выражали обеспокоенность нехваткой средств на содержание объекта. Теперь же, из-за санкционных ограничений, возникла проблема с оперативной заменой вышедшего из строя оборудования.

В администрации Борзинского округа пояснили, что сейчас ведется поиск источников финансирования и рассматриваются варианты импортозамещения, что потребует реконструкции системы. Как только эти вопросы будут решены, через систему государственных закупок будет выбрана подрядная организация для проведения ремонтных работ, после чего бассейн сможет возобновить свою работу.