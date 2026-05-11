В Бурятии гнилая опора стала причиной крупного лесного пожара

В Закаменском районе Бурятии прокуратура провела проверку по факту лесного пожара. Он возник в апреле 2026 года на территории Цакирского участкового лесничества (местность Убэхэн-Шаланга). Сначала там загорелась сухая трава, потом огонь перекинулся на лес.«Пожар удалось ликвидировать только через трое суток, его площадь составила 100 га. Причиной возгорания стало падение опоры линии электропередачи из-за её ветхости и загнивания», - рассказали в прокуратуре.По итогам проверки прокурор района внес представление руководителю ПАО «Россети-Сибирь» «Бурятэнерго».«Устранение нарушений закона находится на контроле», - заверили в надзорном ведомстве.