Происшествия 11.05.2026 в 14:37
В Бурятии гнилая опора стала причиной крупного лесного пожара
Огонь охватил 100 гектаров леса
Текст: Андрей Константинов
В Закаменском районе Бурятии прокуратура провела проверку по факту лесного пожара. Он возник в апреле 2026 года на территории Цакирского участкового лесничества (местность Убэхэн-Шаланга). Сначала там загорелась сухая трава, потом огонь перекинулся на лес.
«Пожар удалось ликвидировать только через трое суток, его площадь составила 100 га. Причиной возгорания стало падение опоры линии электропередачи из-за её ветхости и загнивания», - рассказали в прокуратуре.
По итогам проверки прокурор района внес представление руководителю ПАО «Россети-Сибирь» «Бурятэнерго».
«Устранение нарушений закона находится на контроле», - заверили в надзорном ведомстве.
