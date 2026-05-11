Полицейский из Бурятии лишился погон и свободы

Бывший инспектор ДПС Алексей Лапин, чья криминальная карьера уже насчитывала не один коррупционный эпизод, получил новый срок. Верховный суд Бурятии года рассмотрел его очередное дело. На этот раз его признали виновным в получении взятки за внесение изменений в полицейскую базу данных еще в 2017 году. История, которой почти десять лет, всплыла и доказала: даже спустя годы система иногда все же настигает тех, кто считал себя неуязвимым.Ждать справедливости пришлось долго. Силовики Бурятии не так часто ловят своих же на взятках. Последнее громкое дело, связанное с дорожным инспектором, было несколько лет назад. В 2022 году в регионе осудили инспектора ДПС, который за деньги «крышевал» перевозчиков браконьерского омуля. Экс-полицейский не только снабжал знакомых скупщиков служебной информацией о расположении постов ДПС, но и лично сопровождал машины с незаконной рыбой. За свои услуги он получал от 11 до 15 тыс. рублей за рейс. Всего следствие насчитало семь эпизодов получения взяток и пять эпизодов злоупотребления должностными полномочиями. Как и в сегодняшнем деле, помогали оперативники УФСБ. В отношении дельцов, скупавших омуль, также возбудили уголовное дело.Попытки подкупить гаишников, впрочем, не прекращаются и по сей день. Ежегодно водители, стремясь избежать наказания, предлагают сотрудникам взятки. В 2023 году, к примеру, полицейские подали 26 заявлений о склонении их к коррупции. Предлагали и деньги, и дрова, и даже горюче-смазочные материалы. Суммы варьировались от 1000 до 100 тыс. рублей. Но большинство таких случаев - это отчаянные попытки обычных людей избежать штрафа или лишения прав. История Лапина - совсем иная. Это не импульсивное предложение «решить вопрос на месте». Это спланированная, продуманная схема продажи правосудия.Суть эпизода, который в итоге лег в основу обвинительного приговора, проста и цинична.В феврале 2017 года знакомый Лапина – Мохнатин - выступил в роли посредника. Он встретился с военнослужащим Давалиным, попавшим в неприятную ситуацию: его задержали за отказ от освидетельствования, за что грозило лишение прав. Для Давалина, проходившего службу, это могло стать фатальным, вплоть до увольнения из армии. Мужчина не хотел, чтобы сведения о «пьяном» инциденте вообще попали в его личное дело.Мохнатин позвонил Лапину, который работал в группе розыска ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Улан-Удэ. Тот быстро оценил ситуацию. Стоимость услуги - 60 тыс. рублей. За эти деньги он должен был «зачистить» любые упоминания о нарушении из полицейской базы данных.Давалин, как выяснилось, не особо вникал в детали. Он просто хотел, чтобы «вопрос решили». Передав Мохнатину требуемую сумму, был уверен, что его проблема исчезнет. Но у Лапина имелись свои планы…Схема, придуманная инспектором, была рискованной и дерзкой.Лапин имел доступ к программе «ФИС ГИБДД-М» - единой базе, где хранится вся информация о водителях, автомобилях и нарушениях. Удалить оттуда запись о лишении прав невозможно - это подтвердили в суде даже сослуживцы Лапина. Но можно «замылить» информацию, создать видимость, что судебного решения еще нет. Сделать так, чтобы при проверке по базам данных сотрудники ДПС видели, что с правами Давалина все в порядке.По замыслу, Лапин либо должен был внести изменения в базу, либо попросту обмануть заказчика, присвоив деньги. Суд установил, что он получил взятку и заведомо знал, что его действия незаконны.Однако схема дала сбой. Через несколько месяцев Давалина снова остановили на дороге. В этот раз инспекторы ДПС уже имели информацию о том, что он лишен прав. Водительское удостоверение у него изъяли. Обещанная Лапиным «защита» не сработала. Но сам факт наличия мошеннической схемы был доказан.Дело рассматривалось в Железнодорожном районном суде Улан-Удэ. Лапин, который к тому моменту уже находился под следствием по другим эпизодам и имел судимости, пытался отрицать вину. Однако доказательства, собранные оперативниками, оказались неопровержимыми.Приговором суда его признали виновным в получении взятки в значительном размере через посредника. Наказание - четыре года колонии, штраф 180 тыс. рублей (трехкратная сумма взятки). С учетом предыдущих приговоров ему назначили окончательное наказание - девять лет шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штраф почти в 2 млн рублей.В апелляции адвокаты пытались доказать, что Лапин не мог внести изменения в базу данных. Приводили показания свидетелей-полицейских, которые твердили, что «удалить» информацию о лишении прав «невозможно». Но суд остался непреклонен: дело не в том, имелась ли у него техническая возможность исполнить обещанное, а в том, что он получил деньги продавая свою должность и неприкосновенность.Дело Алексея Лапина - это история об «оборотне», который вращался в системе, предназначенной для борьбы с преступностью, но использовал ее для личного обогащения.Его коллеги по цеху - рядовые инспекторы ДПС - ежедневно рискуют жизнью в погоне за опасными преступниками. А Лапин в это время договаривался о переводах и пытался «зачистить» чьи-то грехи. За каждым подобным эпизодом стоит подорванное доверие к целой системе. Водители начинают думать, что любое нарушение можно «решить», а ГИБДД ассоциируется не со службой, а с рынком услуг.В Бурятии, как и по всей стране, это не первый и, скорее всего, не последний случай, когда человек в погонах забывает о присяге. И пока такие «оборотни» попадаются, система еще жива. Но каждый аналогичный случай наносит ей серьезную рану, которую лечить придется долго.P.S. Имена и фамилии изменены