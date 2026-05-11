В Бурятии жену дезертира и троих его детей выгнали из общежития

Семья с тремя детьми больше двух десятилетий проживает в комнатах общежития Восточно-Сибирского государственного института культуры. Но теперь их выселяют. Суд признал, что жить в университетском общежитии без учёбы или работы в вузе нельзя. Последний договор найма истёк ещё в июне 2023 года. Глава семьи в то же время числился в федеральном розыске за самовольное оставление воинской части.Женщина была вселена в общежитие благодаря своему отцу, который в 90-х и нулевых работал в институте водителем. Сам отец давно потерял право на жильё - в конце 2023 года суд признал его утратившим право пользования общежитием. Однако женщина с мужем и детьми продолжала жить в трёх комнатах. Последний договор найма с ней заключили в июне 2022 года сроком на один год. После его истечения новый не подписывали. Сама женщина в институте никогда не работала и не училась, муж тоже.В суде семья настаивала: выселять их нельзя, так как отец когда-то жил в этом общежитии как работник, другого жилья у них нет, а мужчина в тот момент находился в зоне СВО. Однако институт предоставил документы, из которых следовало: ещё в августе 2025 года в отношении мужа возбудили уголовное дело за самовольное оставление части, и он находился в федеральном розыске. Никакого подтверждения, что он является действующим участником боевых действий, не было.Женщина пыталась убедить суд, что у неё на иждивении трое несовершеннолетних детей, доход маленький, а имеющийся в собственности дом - тридцатиметровый - заселён её родителями и сестрой с детьми. Однако суд первой инстанции, а затем и апелляционный, признали законными требования института. Общежитие - специализированный жилой фонд. Такие помещения предназначены для временного проживания на период работы или учёбы. Никто из семьи этим условиям не соответствует.Судебная коллегия Верховного суда Бурятии подтвердила: даже если когда-то договор найма заключался с родственниками, это не даёт бессрочного права на жильё. После увольнения отца из института в 2011 году у семьи не осталось законных оснований занимать комнаты. Женщину и членов её семьи признали утратившими права пользования, выселили без предоставления другого жилья и сняли с регистрационного учёта.Единственная поблажка - отсрочка исполнения решения на полгода, чтобы семья успела найти новое место.Фото: «Номер один»