Общество 11.05.2026 в 17:30

В Монголии продолжается вспышка кори

Туристам из Бурятии стоит проявить осторожность при поездках в эту страну
Текст: Иван Иванов
В Монголии продолжается серьезная вспышка кори, которая особенно сильно затронула детей и подростков. По данным Национального центра инфекционных заболеваний страны, общее число подтвержденных случаев превысило 14,9 тысячи, а число умерших достигло 20 человек, сообщает портал «Монголия.Сейчас».

Большинство заболевших — дети школьного возраста. Наиболее уязвимыми оказались дети 10–14 лет, а также малыши до 4 лет. Медики связывают быстрое распространение инфекции с недостаточным охватом вакцинацией — многие заболевшие получили только одну дозу вакцины вместо необходимых двух. 

Особенно напряженная ситуация сложилась в Улан-Батор, где зарегистрировано большинство случаев заболевания. Высокая плотность населения и активные контакты между людьми способствуют быстрому распространению вируса. При этом значительное количество случаев фиксируется и в сельских районах, где доступ к медицинской помощи ограничен.

Корь считается одной из самых заразных вирусных инфекций. Она передается воздушно-капельным путем и может вызывать тяжелые осложнения — пневмонию, поражение нервной системы и даже смерть. Единственной надежной защитой остается вакцинация. 

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации жителям республики медики рекомендуют  соблюдать осторожность при поездках в Монголию, особенно если речь идет о детских группах и школьниках. Несмотря на то, что прививки против кори входят в российский национальный календарь прививок, не привитые дети могут быть не защищены на эпидемиологически неблагополучной территории.
